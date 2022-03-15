Son dakika haberi... Kiev'in bölgelerine saldırılar devam ediyor: 2 ölü - Son Dakika
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Son dakika haberi... Kiev'in bölgelerine saldırılar devam ediyor: 2 ölü

15.03.2022 11:30
Son dakika haberi... Kiev'in bölgelerine saldırılar devam ediyor: 2 ölü

Son dakika haber: Ukrayna İçişleri Bakanlığı, Kiev'in 10 bölgesinden biri olan Svyatoshynskyi'de bu sabah erken saatlerde iki ayrı saldırı sonucu çok katlı iki apartmanın isabet aldığını açıkladı.

Ukrayna İçişleri Bakanlığı, Kiev'in 10 bölgesinden biri olan Svyatoshynskyi'de bu sabah erken saatlerde iki ayrı saldırı sonucu çok katlı iki apartmanın isabet aldığını açıkladı. Bakanlık, 9 katlı ve 16 katlı iki apartmanın Rus güçlerinin hava saldırısında isabet aldığını ve toplamda 2 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

Kiev'in batısında Dinyeper Nehri'nin solunda yer alan Svyatoshynskyi bölgesine iki ayrı hava saldırısı sonucu 9 katlı ve 16 katlı iki apartmanın isabet aldığı ve apartmanlarda geniş çaplı yangın çıktığı açıklandı. Ukrayna Acil Durum ekipleri tarafından yangına müdahale edildiği ve 2 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi. Acil Durum ekipleri 35 kişinin binadan kurtarıldığını ifade etti.


Son dakika haberi... Kiev'in bölgelerine saldırılar devam ediyor: 2 ölü
Son dakika haberi... Kiev'in bölgelerine saldırılar devam ediyor: 2 ölü
Son dakika haberi... Kiev'in bölgelerine saldırılar devam ediyor: 2 ölü
Son dakika haberi... Kiev'in bölgelerine saldırılar devam ediyor: 2 ölü
Son dakika haberi... Kiev'in bölgelerine saldırılar devam ediyor: 2 ölü
Son dakika haberi... Kiev'in bölgelerine saldırılar devam ediyor: 2 ölü
Son dakika haberi... Kiev'in bölgelerine saldırılar devam ediyor: 2 ölü
Son dakika haberi... Kiev'in bölgelerine saldırılar devam ediyor: 2 ölü
Son dakika haberi... Kiev'in bölgelerine saldırılar devam ediyor: 2 ölü
YORUMLAR
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İçişleri Bakanlığı, Saldırı, Ukrayna, Kiev, Dünya, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Dünya Son dakika haberi... Kiev'in bölgelerine saldırılar devam ediyor: 2 ölü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberi... Kiev'in bölgelerine saldırılar devam ediyor: 2 ölü - Son Dakika
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