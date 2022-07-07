Son dakika haberleri: Borrell'den Çin'e çağrı: Savaşa yönelik daha aktif bir rol oynamalı - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haberleri: Borrell'den Çin'e çağrı: Savaşa yönelik daha aktif bir rol oynamalı

07.07.2022 10:53
Son dakika haberleri: Borrell'den Çin'e çağrı: Savaşa yönelik daha aktif bir rol oynamalı

Son dakika haber: Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi ile yaptığı görüşmenin ardından, "Çin'i Rusya'nın savaşına değinmede daha yapıcı bir rol oynamaya çağırdım" dedi.

Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi ile yaptığı görüşmenin ardından, "Çin'i Rusya'nın savaşına değinmede daha yapıcı bir rol oynamaya çağırdım" dedi.

Borrell, Çin Dışişleri Bakanı Yi ile Endonezya'da G20 Dışişleri Bakanları Toplantısı marjında bir araya geldi. Bakan Yi ile Avrupa Birliği-Çin ilişkileri üzerine istişarelerde bulunduğu aktaran Borrell, "Çin'e, Rusya'nın Ukrayna'ya karşı savaşının ele alınması konusunda daha yapıcı bir rol oynaması, Rusya'nın saldırısının nedenleri ve küresel ekonomik açıdan feci sonuçları hakkında dezenformasyonu durdurması çağrısında bulundum" dedi.


YORUMLAR
500
Çin Dışişleri Bakanı: Filipinler ile Yeni Bir 'Altın Çağ'I Başlatmaya Hazırız Çin Dışişleri Bakanı: Filipinler ile Yeni Bir 'Altın Çağ'I Başlatmaya Hazırız Von der Leyen: 'AB Rusya'nın gazı tamamen kesmesine hazırlanmalı' Von der Leyen: 'AB Rusya'nın gazı tamamen kesmesine hazırlanmalı'
Kaynak: DHA

Çin Halk Cumhuriyeti, Mevlüt Çavuşoğlu, Avrupa Birliği, Rusya, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Son dakika haberleri: Borrell'den Çin'e çağrı: Savaşa yönelik daha aktif bir rol oynamalı - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
10:55 Burcu Esmersoy ile kendisinden 15 yaş küçük Nazım Akmandil düğünü erteledi
10:51 Dolar/TL, yeni günde 17,28 seviyesinden işlem görüyor
10:50 Son şampiyon Trabzonspor'dan Fenerbahçe'ye yıldız göndermesi!
10:34 Kom'un önemli operasyonuyla suç örgütlerine silah satan kişiler tutuklandı!
10:34 Kadıköy'de iki araç kafa kafaya çarpıştı! Yürekleri ağza getiren kazada sarsılan araç duvara tosladı
10:30 Tosunu yiyen devasa ayı dronu görünce kaçtı! Renkli görüntüler ortaya çıktı
10:15 Fenerbahçe'den Edinson Cavani hamlesi! İstanbul'a geldi
10:06 Türkiye ile İsrail arasında tarihi anlaşma: 71 yıl sonra ilk kez ikili havayolu trafiği genişletilecek
10:05 Araç sahiplerini sevindiren haber! Bu gece yarısından itibaren motorine büyük indirim
10:01 Bakan Bozdağ'ın imzaladığı genelge başsavcılıklara gönderildi: Cezaevlerinde 11-15 Temmuz'da açık görüş yapılacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.07.2022 11:09:24. #1.12#
SON DAKİKA: Son dakika haberleri: Borrell'den Çin'e çağrı: Savaşa yönelik daha aktif bir rol oynamalı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement