Son Dakika: Irak'ın Basra kentinde patlama! İlk değerlendirmelere göre 4 öldü, 20 yaralı var

Irak'ın Basra kentinde öğlen saatlerinde korkutan bir patlama meydana geldi. İlk bilgilere göre bomba yüklü bir motosikletin neden olduğu patlama sonucu en az 4 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi. Ayrıca 20 kişinin de yaralandığı ifade edildi. Yaralılar ambulanslarla bölgedeki hastanelere kaldırıldı.

ORTALIK SAVAŞ ALANINA DÖNDÜ

Terör saldırısı olabileceği nitelendirilen olayı kimin üstlendiğiyle ilgili henüz bir açıklama yapılmadı. Saldırının ardından halkın panik içerisinde etrafa kaçtığı görülürken, patlamanın şiddetiyle çevredeki ev ve dükkanların camları patladı. Bölgeye çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibinin sevk edildiği, ölü ve yaralı sayısında artış olabileceği belirtildi.

KENTİN BİRÇOK NOKTASINDA DUYULDU

Bölgeden aktarılan bilgilere göre, patlamanın çok şiddetli olduğu ve Basra kentinin birçok noktasında duyulduğu aktarıldı. Yetkililer, yeni bir patlama riskine karşı bölgedeki halkı tedbirli olmaya davet etti.

BASRA VALİLİĞİ'NDEN AÇIKLAMA

Basra Valisi Esad İdani de büyük korkuya neden olan patlamayla ilgili açıklamada bulundu. Vali İdani, haber ajansı INA'ya yaptığı açıklamada, "Patlamada 4 kişi öldü, 4 kişi de yaralandı." dedi.

MOTOSİKLETİ İNFİLAK ETTİRMİŞLER

Irak hükümetine bağlı Güvenlik Medya Ağından yapılan açıklamada ise olayın patlayıcı yüklü bir motosikletin infilak ettirilmesi sonucu meydana geldiği belirtildi. Patlamanın gerçekleştiği alanda güvenlik güçlerince incelemelerin sürdüğü kaydedildi.