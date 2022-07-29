Rusya, Ukrayna'nın hapishaneyi vurduğunu açıkladı: En az 40 kişi öldü - Son Dakika
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Rusya, Ukrayna'nın hapishaneyi vurduğunu açıkladı: En az 40 kişi öldü

29.07.2022 11:19

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın Donetsk'teki bir hapishaneye saldırı düzenlediğini duyurdu. Saldırıda en az 40 kişinin öldüğü, 75 kişinin de yaralandığı bilgisi paylaşıldı.

Rusya ve Ukrayna arasındaki savaştan can kaybı haberleri gelmeye devam ediyor. Bölgeden gelen son haberlere göre Donetsk bölgesindeki Rusya destekli ayrılıkçı yetkililer, Mariupol'da yakalanan en az 40 Ukraynalı askerin Ukrayna'nın hapishane bombardımanında öldüğünü söyledi. 75 kişinin de saldırıda yaralandığı aktarıldı.

Son Dakika: Rusya Savunma Bakanlığı: Ukrayna Donetsk'te bir hapishaneyi vurdu, 40 kişi öldü 75 kişi yaralandı

RUSYA SAVUNMA BAKANLIĞI SAVAŞTAKİ SON DURUMU AÇIKLADI

Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, savaşın başlamasından bu yana Ukrayna ordusuna ait 359 hava savunma füze sistemini yok ettiklerini söyledi. Konaşenkov, Rus askeri birliklerinin Ukrayna'da savaştaki faaliyetlerine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Ukrayna ordusunun "önemli ölçüde" kayıplar verdiğini ileri süren Konaşenkov, Artyomovsk yerleşim biriminin yakınlarında Ukrayna'nın 72. Mekanize Tugayının geçici olarak konuşlandığı merkeze yönelik yüksek hassasiyetli silahla düzenlenen saldırı sonucu 70 asker ile 5'ten fazla zırhlı aracın yok edildiğini belirtti.

"130'DAN FAZLA ASKER ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ"

Konaşenkov, Herson bölgesindeki saldırılar sonucu Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin 60. Piyade Tugayı'nın savaşma kabiliyetini yitirdiğini ve söz konusu tugayın 130'dan fazla askerinin etkisiz hale getirildiğini ifade etti. Rus güçlerinin Ukrayna'daki askeri unsurlara yönelik saldırılara devam ettiğini kaydeden Konaşenkov, son 24 saatte 9 yönetim merkezi, 6 mühimmat deposu, "S-300" hava savunma sisteminin imha edildiği bilgisini paylaştı.

Ukrayna ordusuna ait 3 insansız hava aracının düşürüldüğünü aktaran Konaşenkov, "Bugüne kadar Ukrayna'ya ait 260 uçak, 145 helikopter, 1625 insansız hava aracı, 359 hava savunma füze sistemi, 4 bin 172 tank ve zırhlı araç, 764 çok namlulu roketatar, 3 bin 207 obüs ve havan topu, 4 bin 515 özel askeri araç imha edildi." dedi.

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SON DAKİKA: Rusya, Ukrayna'nın hapishaneyi vurduğunu açıkladı: En az 40 kişi öldü - Son Dakika
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