Geçtiğimiz ay Afganistan'da yönetimi ele geçiren Taliban, ülkede kaos yaşanmasına neden olmuştu. Başkent Kabil'in farklı noktalarında bombalar patlamıştı.
Bugün de Taliban'ın sözcüsü Zabihullah Mujahid, Kabil'de bulunan Eid Gah Cami'nin girişine yakın bir yerde bomba patladığını duyurdu.
Mujahid, bombanın sivillerin toplu halde bulunduğu yerde patladığını, 2 kişinin hayatını kaybettiğini ve 4 kişinin yaralandığını belirtti. Görgü tanıkları, cami girişinde meydana gelen patlamanın ardından sivillerin üzerine ateş açıldığını ve silah sesleri duyduklarını söyledi.
Kaynak: DHA
Son Dakika › Dünya › Son dakika: Taliban'ın sözcüsü açıkladı! Afganistan'ın başkenti Kabil'de cami girişinde patlama: 2 ölü, 4 yaralı - Son Dakika Dünya