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Son dakika: Taliban'ın sözcüsü açıkladı! Afganistan'ın başkenti Kabil'de cami girişinde patlama: 2 ölü, 4 yaralı - Son Dakika

Son dakika: Taliban'ın sözcüsü açıkladı! Afganistan'ın başkenti Kabil'de cami girişinde patlama: 2 ölü, 4 yaralı

03.10.2021 17:28

Son dakika: Afganistan'ın yönetimini devralan Taliban'ın sözcüsü Zabihullah Mujahid, Kabil'de bulunan Eid Gah Cami'nin girişine yakın bir yerde bomba patladığını açıkladı. Patlamada 2 kişinin yaşamını yitirdiği, 4 kişininse yaralandığı öğrenildi.

Geçtiğimiz ay Afganistan'da yönetimi ele geçiren Taliban, ülkede kaos yaşanmasına neden olmuştu. Başkent Kabil'in farklı noktalarında bombalar patlamıştı.

Bugün de Taliban'ın sözcüsü Zabihullah Mujahid, Kabil'de bulunan Eid Gah Cami'nin girişine yakın bir yerde bomba patladığını duyurdu.

2 ÖLÜ, 4 YARALI

Mujahid, bombanın sivillerin toplu halde bulunduğu yerde patladığını, 2 kişinin hayatını kaybettiğini ve 4 kişinin yaralandığını belirtti. Görgü tanıkları, cami girişinde meydana gelen patlamanın ardından sivillerin üzerine ateş açıldığını ve silah sesleri duyduklarını söyledi.

Afganistan, Taliban, Bomba, Kabil, Dünya, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Dünya Son dakika: Taliban'ın sözcüsü açıkladı! Afganistan'ın başkenti Kabil'de cami girişinde patlama: 2 ölü, 4 yaralı - Son Dakika Dünya


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SON DAKİKA: Son dakika: Taliban'ın sözcüsü açıkladı! Afganistan'ın başkenti Kabil'de cami girişinde patlama: 2 ölü, 4 yaralı - Son Dakika
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