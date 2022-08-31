Türkiye harekete geçiyor! Yunanistan'ın skandal tacizi NATO'ya rapor edilecek - Son Dakika
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Türkiye harekete geçiyor! Yunanistan'ın skandal tacizi NATO'ya rapor edilecek

31.08.2022 11:55

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Yunanistan'ın Türk jetlerini S-300 ile radar kilidi atarak taciz ettiği olayın radar kayıtlarını NATO'ya gönderme kararı aldı.

Akdeniz'de uluslararası hava sahasında görev uçuşlarını gerçekleştiren Hava Kuvvetleri Komutanlığına bağlı F-16'lar, 23 Ağustos'ta Girit Adası'nda konuşlu Yunanistan'a ait Rus yapımı S-300 Hava Savunma Sistemi tarafından taciz edildi.

YUNANİSTAN İNKAR ETTİ

S-300 sistemine ait hedef takip ve füze güdüm radarı Rodos Adası batısında 10 bin feet irtifada görev uçuşundaki F-16'ya yerden havaya füze kilidi atıldı. Yunan askeri yetkilileri ise NATO Angajman Kuralları'nda "düşmanca hareket" olarak nitelendirilen söz konusu davranışı inkar yolunu seçti.

GÖRÜNTÜLER, NATO VE İTTİFAK ÜYESİ ÜLKELERE GÖNDERİLECEK

Alınan bilgiye göre, Milli Savunma Bakanlığı, Yunan yetkililerinin inkarı üzerine harekete geçti. Müttefiklik ruhuyla bağdaşmayan söz konusu tacizle ilgili radar görüntüleri alındı. Görüntülerin NATO Genel Sekreterliği başta olmak üzere İttifak üyesi ülkelerin savunma bakanlıklarına gönderilmesinin planlandığı öğrenildi.

"BU PERVASIZLIK KABUL EDİLEMEZ"

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar da söz konusu tacize ilişkin, "Sürekli gerginliği artırmaya çalışan komşumuzun bu yaptığının görülmesi lazım anlaşılması ve anlatılması lazım. Bu kadar aleni şımarıklık bu kadar pervasızlık kabul edilemez" açıklamasında bulunmuştu.

HAVA SAHAMIZ 256 KEZ, JETLERİMİZ 158 KEZ TACİZ EDİLDİ

Öte yandan Yunanistan'ın Türk hava sahası ve karasularına yönelik tacizleri devam ediyor. Sene başından bugüne kadar Yunanistan'a ait savaş uçakları Türk hava sahasını 256 defa ihlal ederken, Türk jetlerine yönelik 158 tacizde bulundu. Yunanistan sahil güvenlik botları da Türk karasularını 33 defa ihlal etti.

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Son Dakika Dünya Türkiye harekete geçiyor! Yunanistan'ın skandal tacizi NATO'ya rapor edilecek - Son Dakika


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SON DAKİKA: Türkiye harekete geçiyor! Yunanistan'ın skandal tacizi NATO'ya rapor edilecek - Son Dakika
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