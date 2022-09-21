Putin'in "Her türlü silahı kullanırız" sözlerine Ukrayna lideri Zelenski yorum yaptı: Rusya'nın nükleer silah kullanacağına inanmıyorum - Son Dakika
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Putin'in "Her türlü silahı kullanırız" sözlerine Ukrayna lideri Zelenski yorum yaptı: Rusya'nın nükleer silah kullanacağına inanmıyorum

21.09.2022 15:34

Rusya Devlet Başkanı Putin, bugün yaptığı ulusa sesleniş konuşmasında kısmi askeri seferberlik ilan etti. Batı'ya yönelik tehditte de bulunan Putin, "Batı bizi yok etmek istiyor. Blöf yapmıyorum, toprak bütünlüğümüzü korumak için her türlü silahı kullanırız" dedi. Putin'in sözleriyle ilgili konuşan Ukrayna lideri Zelenski ise "Rusya'nın nükleer silah kullanacağına inanmıyorum" ifadelerini kullandı.

Şubat ayından bu yana "özel operasyon" adı altında Ukrayna topraklarını işgal eden Rusya, aylardır sahada net bir başarı elde edebilmiş değil. Son günlerde Ukrayna ordusunun cephede art arda birkaç bölgede yeniden hakimiyet kurduğu haberlerinin gelmesinin ardından savaşta yeni bir gelişme yaşandı.

"HER TÜRLÜ SİLAHI KULLANIRIZ"

Rus lider Putin ise Ukrayna'daki 4 ayrılıkçı bölgenin Rusya'ya katılması için referandum kararı almasının ardından, ulusa sesleniş konuşması yaptı. Putin, dünyanın da son zamanlarda beklediği gibi kısmi seferberlik ilan ettiğini duyurdu. Putin, "Batı, ülkemizi yok etmeye çalışıyor. Batı, Rusya-Ukrayna barışını istemiyor. Zamanında SSCB'yi böldüler, şimdi sıra Rusya'ya geldi. Hedefimizi Donbas'ı özgürleştirmek. Toprak bütünlüğümüzü korumak için her türlü silahı kullanırız. Batı'ya söylüyorum, yanıt verecek çok sayıda silahımız var. Bu blöf değil" dedi.

ZELENSKI'DEN İLK YORUM

Bu açıklamalar Putin'in dünyayı nükleer silah kullanmakla tehdit ettiği şeklinde yorumlanırken Ukrayna lideri Zelenski de tartışmalara dahil oldu. Zelenski, "Rusya'nın nükleer silah kullanacağına inanmıyorum" dedi.

Ayrıntılar geliyor...

YORUMLAR (1)
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