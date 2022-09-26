Tekirdağ'da köylülerin şarap çeşmesi yaptırdığı öne sürülmüştü! Gerçek bambaşka çıktı - Son Dakika
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Tekirdağ'da köylülerin şarap çeşmesi yaptırdığı öne sürülmüştü! Gerçek bambaşka çıktı

26.09.2022 16:32

Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde köylülerin kendi üzümlerinden şarap çeşmesi yaptırdığı iddiası sosyal medyada binlerce etkileşim aldı. Ancak görüntünün 2020'de İtalya'daki bir köydeki şarap evinden kaynaklanan arıza nedeniyle şarabın köylünün evinden aktığı anlara ait olduğu ortaya çıktı.

Twitter'da bir hesap Tekirdağ Şarköy'de köylülerin kendi üzümlerinden şarap çeşmesi yaptırdığına ait bir görsel paylaştı. Paylaşım kısa süre içinde binlerce kişiye ulaştı.

BİRÇOK KİŞİ GERÇEK SANDI

Birçok kişi olayın gerçek olup olmadığı konusunda sorular yöneltti. Söz konusu görseli Google'da arattığımızda paylaşımın gerçek olmadığı ortaya çıkıyor.

OLAY 2020'DE İTALYA'DA GERÇEKLEŞTİ

4 Mart 2020'de İtalya'nın Castelvetro'nun eteklerinde bir köy olan Settecani'de köyün sakinleri duş almak için banyoya girdiklerinde alışılmadık bir sürprizle karşılaştılar. Musluktan su yerine kırmızı bir sıvı akıyordu. Sıvının sırrı çok geçmeden ortaya çıktı.

ŞARAPHANEDEKİ ARIZA SONRASI MUSLUKLARDAN ŞARAP AKTI

Bölgedeki bir şaraphanenin sistemindeki bir arıza, şarabın boru sisteminden yakındaki evlerin musluklarına akmaya başlamasına neden oldu. Hata bir saat içinde düzeltilse de halk o süre zarfından akan şarabı şişelemeyi başardı.

Olay o dönem İtalya basınında geniş yer buldu. Haberin orjinaline gazzettadimodena sitesinden ulaşabilmek mümkün.

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İtalya, Arıza, Dünya, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Tekirdağ'da köylülerin şarap çeşmesi yaptırdığı öne sürülmüştü! Gerçek bambaşka çıktı - Son Dakika
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