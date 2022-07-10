Sosyalist devlet başkanının sarayını işgal eden halk: İstifalar gelmeden burayı terk etmeyeceğiz - Son Dakika
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Sosyalist devlet başkanının sarayını işgal eden halk: İstifalar gelmeden burayı terk etmeyeceğiz

10.07.2022 15:02

Sosyalist hükümet 3 yıl içinde ülkeyi ekonomik krize sokumuştu. Bu nedenle kaosa sürüklenen Sri Lanka Demokratik Sosyalist Cumhuriyeti'nde geçtiğimiz gün devlet başkanlığı konutunu işgal eden göstericilerden yeni bir açıklama geldi. Devlet Başkanı Rajapaksa'nın yatağında yatan, havuzunda vakit geçiren hatta sakladığı milyonlara el koyan binlerce gösterici, "Devlet başkanı ve başbakan istifa etmeden devlet başkanının sarayını terk etmeyeceğiz" ifadelerini kullandı.

Ekonomik çöküntü yaşayan ve enflasyonun resmi verilere göre yüzde 54 seviyelerinde olduğu Sri Lanka'da halkın protesto gösterileri devam ediyor.

"İSTİFALAR GELMEDEN SARAYI TERK ETMEYECEĞİZ"

Ülkeden kaçan devlet başkanının sarayını basan göstericiler bugün yeni bir açıklama yaptı. Son dakika ibaresiyle servis edilen açıklamalarda kendini göstericilerin lideri olarak tanıtan Ruwanthie de Chickera, "Devlet başkanı ve başbakan istifa etmeden devlet başkanının sarayını terk etmeyeceğiz" dedi.

Devlet başkanının sarayını işgal eden göstericiler konuştu: İstifalar gelmeden burayı terk etmeyeceğiz
Göstericiler bir köpeği maskot ilan ederek "Doğal Yaşamdan Sorumlu Bakan" olarak tanıttı.

DÜN İSTİFA EDECEKLERİNİ DUYURDULAR AMA...

Son haftalarda tansiyonun yüksek olduğu Sri Lanka'da dün tepkiler ve halkın devlet başkanlığı sarayını basması üzerine devlet başkanı Gotabaya Rajapaksa ve Başbakan Ranil Wickremesinghe'nin istifa etme kararı aldıkları duyurulmuştu. Rajapaksa ve Wickremesinghe'nin istifa edeceğini parlamento sözcüsü açıklamıştı.

Devlet başkanının sarayını işgal eden göstericiler konuştu: İstifalar gelmeden burayı terk etmeyeceğiz
Protestocular devlet başkanının yatağında keyif yaptı.

SRİ LANKA'DA EKONOMİ NASIL ÇÖKTÜ?

22 milyon insanın yaşadığı ada ülkesi, 1948'teki bağımsızlığından beri tarihinin en büyük ekonomik krizini yaşıyor. Dövizde yaşanan sıkıntı sebebiyle akaryakıt, gıda, ilaç gibi malları temin edemeyen ülkede enflasyon resmi verilere göre yüzde 54.6 seviyelerinde.

Devlet başkanının sarayını işgal eden göstericiler konuştu: İstifalar gelmeden burayı terk etmeyeceğiz
Binlerce gösterici dolapları talan etti.

ENFLASYONUN YÜZDE 70'E ÇIKMASI BEKLENİYOR

Sözcü'nün haberine göre enflasyonun gelecek aylarda yüzde 70'e çıkmasını beklerken son dönemde yaşanan siyasi çalkantı ve belirsizliğin IMF ile yapılacak görüşmeleri etkilemesi de bekleniyor. Özellikle Covid-19 sebebiyle turizm alanından büyük darbe alan Sri Lanka'da geçen yıllarda petrol fiyatlarının artması, kimyasal gübre ithalatının yasaklanması tarımı durma noktasına getirmişti. Öte yandan muhalefet, Devlet Başkanı Rajapaksa'nın ekonomiyi yönetememesi sebebiyle bu krizin oluştuğunu öne sürdü. Muhalefet, Mart ayından beri Rajapaksa'nın istifasını talep ediyor.

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SON DAKİKA: Sosyalist devlet başkanının sarayını işgal eden halk: İstifalar gelmeden burayı terk etmeyeceğiz - Son Dakika
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