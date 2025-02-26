Sözün bittiği yer! İsrail askerleri, öldürdükleri Filistinliyi vahşi köpeklere yedirdi - Son Dakika
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Dünya

Sözün bittiği yer! İsrail askerleri, öldürdükleri Filistinliyi vahşi köpeklere yedirdi

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İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda on binlerce masum sivil hayatını kaybederken İsrail askerlerinin öldürdükleri bir Filistinli adamın cansız bedenini vahşi köpeklerin önüne attığı görüntü infial yarattı.

26.02.2025 11:26
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1,5 yıldır Gazze Şeridi'nde kadın demeden, çocuk demeden binlerce masum sivili katleden İsrail askerlerinin öldürdükleri bir Filistin vatandaşının cansız bedenini köpeklere parçalattığı görüntü büyük tepki çekti.

"İNSAN İNSANA BUNU NASIL YAPABİLİR?"

İnfial yaratan görüntü için "Bu nasıl vicdansızlık? Kopsun kıyamet", "İnsan insana bu nasıl yapabilir?", "Sözün bittiği yer", "Filistinlilerin cansız bedenlerinden bile korkuyorlar" şeklinde yorumlar yapıldı.

Sözün bittiği yer! İsrail askerleri, öldürdükleri Filistinliyi vahşi köpeklere yedirdi

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Son Dakika Dünya Sözün bittiği yer! İsrail askerleri, öldürdükleri Filistinliyi vahşi köpeklere yedirdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (13)

  • ilyas erduran:
    onlar sizin rehinelere böyle mi davrandılar ey zalimoğlu zalimler 138 6 Yanıtla
  • Mustafa Turgut:
    Siz insan olamazsınız, unutmayınız ki; yasattıklarınızı yaşamadan ölmeyeceksiniz! 123 6 Yanıtla
  • Ali :
    Bu haberi sadece biz görüyoruz önemli olan dis basina göndermeniz. Onlarin bilmesi görmesi onemli. Icardi Wanda haberlerini sabah aksam bizimle paylasiyorsunuz bunuda dis basinla paylasin 80 3 Yanıtla
  • aragorn:
    BU NETENYAHU PİÇİNE DÜNYADA DUR DİYECEK KİMSE YOK 63 8 Yanıtla
  • mehmet yılmaz:
    almanların yaptıklarını şimdi bunlar filistin halkına yapıyor yıllarca acı çekmiş bir toplum neden bu kadar zulüm yapar insanlık suçu işler 40 3 Yanıtla
  • Tuğrul ÇELİK:
    önemli olan içimizdeki israil.. bu ülkede bunları destekleyenler var belli ediyorlar kendılerını bunları her yerde kaydedıp belirlemek müslümana farzdır.. 32 10 Yanıtla
  • mert çelik:
    adım adım ısgal edılıyor sıra tum dunyaya gelecek engel olan yok 30 2 Yanıtla
  • Apple User:
    Yahudi cesaret madalyası olanlar iade etsin katil İsrail’e. 23 1 Yanıtla
  • Talat Yelbuz:
    TUĞRUL CELİKK KONUNUN MUSLUMANLIKLA ILGISI NE NEDEN HER SEYI DIN ILE DEGERLENDIRIYORSUN HADI KAYDET BENI 11 11 Yanıtla
  • Nis Ard:
    savaşın gerçek yüzü bunun osu busu yok, iyi savaş yoktur 13 3 Yanıtla
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