1,5 yıldır Gazze Şeridi'nde kadın demeden, çocuk demeden binlerce masum sivili katleden İsrail askerlerinin öldürdükleri bir Filistin vatandaşının cansız bedenini köpeklere parçalattığı görüntü büyük tepki çekti.
İnfial yaratan görüntü için "Bu nasıl vicdansızlık? Kopsun kıyamet", "İnsan insana bu nasıl yapabilir?", "Sözün bittiği yer", "Filistinlilerin cansız bedenlerinden bile korkuyorlar" şeklinde yorumlar yapıldı.
Son Dakika › Dünya › Sözün bittiği yer! İsrail askerleri, öldürdükleri Filistinliyi vahşi köpeklere yedirdi - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?
Yorumlar (13)