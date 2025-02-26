Sözün bittiği yer! İsrail askerleri, öldürdükleri Filistinliyi vahşi köpeklere yedirdi

Dünya

En çok altını olan ülkeler belli oldu

AK Parti\'ye transfer olan Serap Yazıcı ilk o partiye gitmiş

1,5 yıldır Gazze Şeridi'nde kadın demeden, çocuk demeden binlerce masum sivili katleden İsrail askerlerinin öldürdükleri bir Filistin vatandaşının cansız bedenini köpeklere parçalattığı görüntü büyük tepki çekti.

"İNSAN İNSANA BUNU NASIL YAPABİLİR?"

İnfial yaratan görüntü için "Bu nasıl vicdansızlık? Kopsun kıyamet", "İnsan insana bu nasıl yapabilir?", "Sözün bittiği yer", "Filistinlilerin cansız bedenlerinden bile korkuyorlar" şeklinde yorumlar yapıldı.