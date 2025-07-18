İsrail güçleri, işgal altındaki Filistin topraklarında sivil yaşamı hedef almaya devam ediyor. Son olarak sabah saatlerinde Filistinli çobanlara ait bir ağıla düzenlenen saldırıda, 117 koyun öldürüldü. Yerel kaynaklara göre koyunlar, silah ve bıçakla vahşice katledildi.
Filistinli hak savunucuları, bu saldırının yalnızca insanlara değil, bölgede yaşamın her yönüne karşı sistematik bir yok etme politikasının parçası olduğunu söylüyor. "Tarlalar yakılıyor, ağaçlar sökülüyor, hayvanlar öldürülüyor… Burada sadece insanlar değil, nefes alan her şey sistematik biçimde hedef alınıyor" diyen bir yerel aktivist, uluslararası topluma seslenerek sessizliğin artık kırılması gerektiğini vurguladı.
Son Dakika › Dünya › Sözün bittiği yer! Netanyahu'nun son vahşeti - Son Dakika
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