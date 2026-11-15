Starship uzay aracı Teksas\'ta kuleye geri indi, mekanik kollar ilk kez havada yakaladı

Elon Musk'ın uzay şirketi SpaceX, dünyanın en büyük ve en güçlü roket sistemi Starship'in uzay aracını ilk kez fırlatıldığı kuleye geri indirip mekanik kollarla yakaladı. DW'nin aktardığına göre insansız araç, cuma günü fırlatıldığı ABD'nin Teksas eyaletindeki 2 numaralı rampaya cumartesi günü döndü.

Uzay aracı alçalarak kulenin tepesindeki "yemek çubuğu" adı verilen dev kolların arasına sorunsuzca yerleşti. Bu, şirketin yaklaşık 10 yıldır sürdürdüğü tamamen yeniden kullanılabilir roket geliştirme çalışmasında sistemin merkezindeki aracın ilk kez kurtarılması anlamına geliyor.

CANLI YAYINDA BÜYÜK SEVİNÇ

Canlı yayında SpaceX sunucusu Dan Huot, "İnanabiliyor musunuz? Şuna bakın! Geri döndü!" diye bağırdı.

Starship'in 15. test uçuşunda uzay aracı, 22 saati aşan sürede Dünya'nın çevresinde 14 tur attı ve bu sırada 26 Starlink uydusunu yörüngeye bıraktı. Bu, aracın yörüngedeki en uzun uçuşu oldu.

ABD Havacılık ve Uzay Dairesi NASA da gelişmeyi memnuniyetle karşıladı. Starship'in bu on yılın sonunda Artemis astronotlarını Ay'a indirmesi ve kalıcı bir Ay üssünün kurulmasına yardım etmesi için milyarlarca dolar ödeyen NASA'nın Başkanı Jared Isaacman, X'te "Neredeyse sihir gibiydi" yazdı.

SUPER HEAVY İTİCİSİ PATLADI

Ancak roketin alt kademesi Super Heavy iticinin yakalanması planı gerçekleşmedi. SpaceX'ten Kate Tice, iticinin motorlarının erken durduğunu, yönlendirme sisteminin doğru konumda olmadığını algılayınca kendini imha protokolünü başlattığını söyledi. İtici, fırlatmadan kısa süre sonra Meksika Körfezi üzerinde patladı; mühendisler nedeni araştırıyor.

SpaceX, Super Heavy iticisini daha önceki üç test uçuşunda kuleye yakalamayı başarmıştı. Tamamen yeniden kullanılabilir bir roket sistemi, Musk'ın uzay uçuşlarının maliyetini düşürme ve insanları Ay'a, ardından Mars'a götürme hedefinin anahtarı olarak görülüyor.

Kaynak: DW