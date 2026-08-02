SPD Eş Başkanı: Düşük Anketlere Rağmen Adım Atıyoruz - Son Dakika
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SPD Eş Başkanı: Düşük Anketlere Rağmen Adım Atıyoruz

SPD Eş Başkanı: Düşük Anketlere Rağmen Adım Atıyoruz
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Bärbel Bas, SPD'nin toplumda görünürlüğünü artırması ve sosyal politikalar için çaba harcadığını vurguladı.

Haber: İlhan BABA

(BERLİN) - Almanya Sosyal Demokrat Parti Eş Başkanı Bärbel Bas, partisi ile ilgili düşük anket sonuçlarına rağmen hükümette sosyal politikaların korunması için önemli adımlar attıklarını belirtti. "Partimizi yeniden güçlendirmeliyiz" diyen Bas, SPD'nin topluma kendisini daha iyi anlatması ve daha görünür hale gelmesi gerektiğini söyledi.

Almanya'da iktidar ortağı Sosyal Demokrat Parti'nin (SPD) Eş Başkanı Bärbel Bas, partisinin kamuoyu yoklamalarındaki düşük oy oranlarından memnun olmadıklarını belirterek, SPD'nin yeniden yapılanması ve toplumdaki desteğini artırması gerektiğini belirtti.

Bas, SPD'nin hükümette önemli düzenlemeleri hayata geçirdiğini ancak partinin bu çalışmalarını kamuoyuna yeterince anlatamadığını ifade etti. Partinin daha görünür olması gerektiğini vurgulayan Bas, "Partimizi yeniden güçlendirmeliyiz" dedi.

Almanya Federal Çalışma ve Sosyal İşler Bakanlığı görevini de yürüten Bas, hem bakanlık hem de parti liderliği görevlerini aynı anda üstlenmesine yönelik eleştirileri değerlendirdi. Bu eleştirileri anlayabildiğini belirten Bas, hükümet ve koalisyon görüşmelerinde yer almalarının SPD'nin sosyal politikaları koruması açısından önemli olduğunu söyledi.

SPD sayesinde toplu iş sözleşmelerini destekleyen yasa ile emeklilik sistemindeki mevcut güvencelerin korunduğunu belirten Bas, SPD olmaması halinde çalışan haklarında kısıtlamalar ve sosyal harcamalarda kesintiler yaşanabileceğini savundu.

Koalisyon ortağı Hristiyan Birlik Partileri (CDU/CSU) ile zaman zaman zor uzlaşmalar yaptıklarını kaydeden Bas, buna rağmen mevcut hükümetin ülke için tek demokratik seçenek olduğunu söyledi. Bas, hükümetin öncelikleri arasında istihdamı korumak ve iş gücü maliyetlerini azaltmak bulunduğunu ifade etti.

Bas, SPD'nin yüksek gelir gruplarından daha fazla vergi alınmasını istediğini ancak bu önerinin koalisyon görüşmelerinde kabul edilmediğini söyledi. Bas, buna rağmen yapılan vergi düzenlemesini "ilk olumlu adım" olarak değerlendirdi.

Kaynak: ANKA

Partiler, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya SPD Eş Başkanı: Düşük Anketlere Rağmen Adım Atıyoruz - Son Dakika

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