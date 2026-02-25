Sri Lanka'da 279 kişinin öldüğü bombalı saldırıların altından eski İstihbarat Başkanı çıktı - Son Dakika
Sri Lanka'da 279 kişinin öldüğü bombalı saldırıların altından eski İstihbarat Başkanı çıktı

Haberin Videosunu İzleyin
Sri Lanka'da 279 kişinin öldüğü bombalı saldırıların altından eski İstihbarat Başkanı çıktı
25.02.2026 17:42
Sri Lanka'da 2019 yılında düzenlenen ve 279 kişinin öldüğü, yaklaşık 500 kişinin de yaralandığı bombalı saldırılar ile ilgili eski İstihbarat Başkanı Suresh Sallay gözaltına alındı. Sallay'ın bombacılarla bağlantısı olduğu ve 2019 başkanlık seçimlerini Gotabaya Rajapaksa'nın lehine çevirmek amacıyla saldırıların gerçekleşmesine izin verdiği iddia ediliyor.

Sri Lanka'da Nisan 2019'da Paskalya Bayramı sırasında 3 kilise ve 3 otele düzenlenen ve 279 kişinin öldüğü bombalı saldırılar ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

ESKİ İSTİHBARAT BAŞKANI GÖZALTINDA

Ceza Soruşturma Departmanı, bombalı saldırılarla bağlantısı olduğu iddiası ile eski İstihbarat Başkanı Suresh Sallay'ı gözaltına aldı. Polis, Sallay'ın Sri Lanka Terörle Mücadele Yasası (PTA) uyarınca sorgulanmak üzere başkent Colombo'da gözaltına alındığını aktararak, "Ceza Soruşturma Departmanı'ndan belirli suçlamalarla ilgili talimatları bekliyoruz. Paskalya saldırıları ile bağlantılı olarak gözaltına alındı ve mahkemeye çıkarılacak" dedi.

"BAŞKANLIK SEÇİMLERİNİ ETKİLEMEK İÇİN SALDIRILARA İZİN VERDİ" İDDİASI

Saldırıların ardından Sallay'ın bombacılarla bağlantısı olduğu ve 2019 başkanlık seçimlerini Gotabaya Rajapaksa'nın lehine çevirmek amacıyla saldırıların gerçekleşmesine izin verdiği iddia edilmişti. Sallay ise söz konusu iddiaları reddetmişti.

279 KİŞİ ÖLMÜŞ, 500 KİŞİ YARALANMIŞTI

Sri Lanka'da düzenlenen saldırılarda 279 kişi hayatını kaybetmiş, yaklaşık 500 kişi de yaralanmıştı. 2024 yılında göreve gelen Cumhurbaşkanı Anura Kumara Dissanayake, suçluları yargılama sözü vermişti.

Kaynak: İHA

Sri Lanka, Güvenlik, Hukuk, Dünya, Son Dakika

