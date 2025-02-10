Sri Lanka\'da Maymunun Elektrik Trafoya Girmesi Elektrik Kesintisine Neden Oldu

Dünya

SRİ Lanka'da bir maymunun elektrik şebekesi trafosuna girmesi, ülke genelinde elektrik kesintisine yol açtı.

Sri Lanka hükümet yetkilileri, dün ülkedeki bir elektrik şebekesi istasyonuna izinsiz giren bir maymunun ada genelinde elektrik kesintisine neden olduğunu açıkladı. Yerel saatle 11.30 sıralarında başlayan elektrik kesintisi, yaklaşık üç saatin ardından halen tam olarak sağlanamadı.

22 milyon nüfusa sahip olan ada ülkesindeki hastaneler, işletmeler ve evler jeneratörler veya invertörlerle enerji ihtiyacını karşılamaya çalışıyor.