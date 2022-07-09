Sri Lanka'daki protestolar için Türkiye'den çağrı yapıldı: Şiddetten kaçınılmalı

Sri Lanka Başbakanı Mahinda Rajapaksa'nın parlamentoda ülke ekonomisinin çöktüğünü açıklamasının ardından Sri Lanka'da sokaklar karıştı. Ekonomik krizin günden güne daha da derinleştiği ülkede protestocular sokaklara indi.

HALK BAŞKANLIK KONUTUNU BASTI

Bir araya gelen binlerce kişi, Devlet Başkanı Gotabaya Rajapaksa'nın başkanlık konutu önünde toplandı. Protestocuları dağıtmak için havaya ateş açan ve göz yaşartıcı gaz kullanan polisin tüm müdahalelerine rağmen slogan atarak ilerlemeye devam eden göstericiler, polis bariyerlerini aşarak Rajapaksa'nın başkanlık konutunu bastı. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde bazı protestocuların Rajapaksa'nın başkanlık konutunda bulunan havuza girdiği görüldü.

DEVLET BAŞKANI KONUTTAN KAÇTI

Savunma Bakanlığı kaynakları, bugün yapılması planlanan gösteriler öncesinde Devlet Başkanı Rajapaksa'nın dün konutundan çıkarıldığını bildirdi. Devlet Başkanı Rajapaksa'nın başkanlık konutunu basan protestocuların ardından bir grup da Maliye Bakanlığı'nın kapılarını kırarak içeriye girdi.

BAŞBAKANIN EVİ ATEŞE VERİLDİ

Asya basınında yer alan haberlerde ise protestocuların zorla yerleşkeye girmesinin ardından Devlet Başkanı Rajapaksa'nın yerleşkeden ayrıldığı ve güvenliği bir yere götürüldüğü ileri sürüldü. Öte yandan başkentteki Başbakan Ranil Wickremesingh'in evi de protestocular tarafından ateşe verildi.

TÜRKİYE'DEN İLK AÇIKLAMA

Yaşanan gelişmeleri yakından takip eden Dışişleri Bakanlığı konuya ilişkin açıklama yaptı. Dışişleri'nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Sri Lanka'da yaşanan gelişmelerden ve devam eden protesto gösterilerinde artan şiddet olaylarından endişe duyuyoruz. Ülkenin karşı karşıya bulunduğu ciddi siyasi ve ekonomik sorunların çözümünün toplumsal uzlaşıdan geçtiğine inanıyoruz. Bu süreçte tüm taraflara itidalli davranmaları ve şiddetten kaçınmaları çağrısında bulunuyoruz."