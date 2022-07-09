Sri Lanka'daki protestolar için Türkiye'den çağrı yapıldı: Şiddetten kaçınılmalı - Son Dakika
Üye Girişi

Sri Lanka'daki protestolar için Türkiye'den çağrı yapıldı: Şiddetten kaçınılmalı

09.07.2022 20:27

Sri Lanka'da süren ekonomik kriz sebebiyle ayaklanan halk, başkent Kolombo'da geniş çaplı protesto başlattı. Hükümet sarayını basan halk sakinleşmezken Türkiye'den yaşanan gelişmelere ilişkin açıklama geldi. Dışişleri'nden yapılan açıklamada şiddetten kaçınılması gerektiği belirtilerek "Bu süreçte tüm taraflara itidalli davranmaları ve şiddetten kaçınmaları çağrısında bulunuyoruz." ifadelerine yer verildi.

Sri Lanka Başbakanı Mahinda Rajapaksa'nın parlamentoda ülke ekonomisinin çöktüğünü açıklamasının ardından Sri Lanka'da sokaklar karıştı. Ekonomik krizin günden güne daha da derinleştiği ülkede protestocular sokaklara indi.

HALK BAŞKANLIK KONUTUNU BASTI

Bir araya gelen binlerce kişi, Devlet Başkanı Gotabaya Rajapaksa'nın başkanlık konutu önünde toplandı. Protestocuları dağıtmak için havaya ateş açan ve göz yaşartıcı gaz kullanan polisin tüm müdahalelerine rağmen slogan atarak ilerlemeye devam eden göstericiler, polis bariyerlerini aşarak Rajapaksa'nın başkanlık konutunu bastı. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde bazı protestocuların Rajapaksa'nın başkanlık konutunda bulunan havuza girdiği görüldü.

DEVLET BAŞKANI KONUTTAN KAÇTI

Savunma Bakanlığı kaynakları, bugün yapılması planlanan gösteriler öncesinde Devlet Başkanı Rajapaksa'nın dün konutundan çıkarıldığını bildirdi. Devlet Başkanı Rajapaksa'nın başkanlık konutunu basan protestocuların ardından bir grup da Maliye Bakanlığı'nın kapılarını kırarak içeriye girdi.

Türkiye'den Sri Lanka'daki protestolara ilk yorum: Endişe duyuyoruz

BAŞBAKANIN EVİ ATEŞE VERİLDİ

Asya basınında yer alan haberlerde ise protestocuların zorla yerleşkeye girmesinin ardından Devlet Başkanı Rajapaksa'nın yerleşkeden ayrıldığı ve güvenliği bir yere götürüldüğü ileri sürüldü. Öte yandan başkentteki Başbakan Ranil Wickremesingh'in evi de protestocular tarafından ateşe verildi.

Türkiye'den Sri Lanka'daki protestolara ilk yorum: Endişe duyuyoruz

TÜRKİYE'DEN İLK AÇIKLAMA

Yaşanan gelişmeleri yakından takip eden Dışişleri Bakanlığı konuya ilişkin açıklama yaptı. Dışişleri'nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Sri Lanka'da yaşanan gelişmelerden ve devam eden protesto gösterilerinde artan şiddet olaylarından endişe duyuyoruz. Ülkenin karşı karşıya bulunduğu ciddi siyasi ve ekonomik sorunların çözümünün toplumsal uzlaşıdan geçtiğine inanıyoruz. Bu süreçte tüm taraflara itidalli davranmaları ve şiddetten kaçınmaları çağrısında bulunuyoruz."

YORUMLAR
500
Sri Lanka'da protestocular, başbakanın evini yaktı Sri Lanka'da protestocular, başbakanın evini yaktı Sri Lanka'da hükümet binasına giren göstericiler mutfaktaki yemekleri yedi Sri Lanka'da hükümet binasına giren göstericiler mutfaktaki yemekleri yedi

Mahinda Rajapaksa, Togo Cumhuriyeti, Sri Lanka, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Sri Lanka'daki protestolar için Türkiye'den çağrı yapıldı: Şiddetten kaçınılmalı - Son Dakika


Son Dakika
20:29 Şarampole yuvarlanan otomobildeki çift hayatını kaybetti! Oğlu ve gelinleri ağır yaralandı
20:27 Sri Lanka'daki protestolar için Türkiye'den çağrı yapıldı: Şiddetten kaçınılmalı
20:26 FIFA kokartlı bir hakem Igor Benevenuto eşcinsel olduğunu açıkladı
20:25 Sergio Oliveira resmen Galatasaray'da! İşte bonservis bedeli
20:24 Feci kazada iki otomobil çarpıştı: 3 ölü, 2 yaralı
19:39 Sri Lanka'da protestocular, başbakanın evini yaktı
19:20 Beşiktaş ilk hazırlık karşılaşmasını kazandı! Werder Bremen 2-1 mağlup oldu
18:41 Siyahi aileye metroda ırkçılık yakan şüpheli polis ekipleri tarafından gözaltına alındı
18:40 Eşkişehir'de rögardan kurban kanı fışkırdı! Vatandaşlar o anları kayda aldı
18:30 Wimbledon tek kadınlarda şampiyon Elena Rybakina!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.07.2022 20:42:19. #1.12#
SON DAKİKA: Sri Lanka'daki protestolar için Türkiye'den çağrı yapıldı: Şiddetten kaçınılmalı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement