Stoltenberg: Putin'in Ukrayna hırslarından vazgeçtiğini düşünmüyoruz - Son Dakika
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Stoltenberg: Putin'in Ukrayna hırslarından vazgeçtiğini düşünmüyoruz

06.04.2022 16:47
Stoltenberg: Putin'in Ukrayna hırslarından vazgeçtiğini düşünmüyoruz

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna'nın tamamını kontrol etmeyi hedeflediğini, bundan vazgeçtiğine dair bir belirti görmediklerini söyledi.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna'nın tamamını kontrol etmeyi hedeflediğini, bundan vazgeçtiğine dair bir belirti görmediklerini söyledi.

NATO Dışişleri Bakanları Toplantıları öncesi basın açıklaması yapan Stoltenberg, "Putin'in amacı, Donbas'ın tamamını kontrol etmeye çalışmak ve Donbas ile Rusya arasında bir kara köprüsü kurmaktır. Başkan Putin'in tüm Ukrayna'yı kontrol etme arzusundan vazgeçtiğine dair hiçbir belirti görmedik. Bu yüzden hazırlıklı olmamız gerekiyor. Bu uzun bir süre devam edebilir" ifadelerini kullandı.

Stoltenberg, savaşa kritik bir aşamaya gelindiğini belirterek, "Rusya'nın ikmal yapmak, yeniden silahlandırmak için güçlerini kuzeyden çıkardığını ve doğuya büyük bir taarruz düzenlemek için hazırlık yaptığını görüyoruz" dedi.

"BUCHA, PUTİN'İN SAVAŞININ GERÇEK DOĞASINI GÖSTERİYOR"

Stoltenberg, Bucha ve Ukrayna'nın diğer kentlerinde yaşanan sivil ölümlerine ilişkin yaptığı değerlendirmede, "Ukrayna'daki acımasız savaşı ele alacağız ve hepimiz Bucha'da ve Ukrayna'nın diğer yerlerindeki vahşeti gördük. Bu, Rusya Devlet Başkanı Putin'in savaşının gerçek doğasını ortaya koyuyor. Sivillerin hedef alınması ve öldürülmesi bir savaş suçudur. Bu nedenle NATO müttefikleri, tüm gerçeklerin ortaya çıkarılması, soruşturulması ve sorumluların cezalandırılması için uluslararası çabaları desteklemektedir" dedi.

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Kaynak: DHA

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