Ukrayna'ya silah desteğinde bulunan ABD ve Almanya'da silah stokları kritik seviyelere indi - Son Dakika
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Ukrayna'ya silah desteğinde bulunan ABD ve Almanya'da silah stokları kritik seviyelere indi

10.10.2022 15:00

Rusya'nın Ukrayna'ya savaş ilan ettiği şubat ayından bu yana Rusya'ya karşı silah desteğinde bulunan ülkelerden Almanya, cephanesinin tükenmek üzere olduğunu açıkladı. ABD'de de bazı silahların sayısı kritik seviyeye indi.

Ukrayna- Rusya Savaşı'nın etkileri sadece enerji alanında dünyayı etkilemiyor. Batı'nın Ukrayna'yı silahlandırması kendisini de sıkıntıya sokuyor. Son açıklamalara göre, ABD ve Almanya'nın cephanelerindeki sıkıntı da ortaya çıktı.

''ALMANYA'NIN 1-2 GÜNLÜK CEPHANESİ VAR''

Alman Güvenlik ve Savunma Sanayii Derneği (BDSV) CEO'su Hans Christoph Atzpodien Business Insider'a konuşarak silah stoklarının bir iki günlük kaldığını söylerek, "Bundeswehr stoklarından mühimmat çıkarılırsa ve savunma sanayisine siparişler verilmezse, kıtlık durumu düzelmez" dedi.

ABD DE DURUM BENZER

ABD Stratejik ve Uluslararası Çalışmalar Merkezi'nden Mark Cancian'ın kaleme aldığı analizde ise, savaş planları ve tatbikatlar için hazır halde bulundurulması gereken bazı ekipmanların minimum seviyeye indiği ve işgal öncesi seviyelere getirilmesinin yıllar alabileceği vurgulandı.

EYLÜL AYINDA 600 MİLYON DOALARLIK YARDIM

ABD Dışişleri Bakanı Blinken yaptığı açıklamada, "Başkan (Joe Biden) tarafından bir yetki uyarınca, Eylül 2021'den bu yana Ukrayna için ABD silah ve teçhizatından yirmi birinci destek paketine izin veriyorum. Bu 600 milyon dolarlık paket ABD Savunma Bakanlığı envanterlerinden ek silah, mühimmat ve teçhizatları içeriyor." ifadelerini kullanmıştı.

''DAHA FAZLA YARDIM YAPAMAYIZ''

Öte yandan Almanya Savunma Bakanı Christine Lambrecht geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, "Savunma Bakanı olarak Almanya Silahlı Kuvvetleri'nin (Bundeswehr) Ukrayna'ya silah verebilme sınırına ulaştığını itiraf etmeliyim" demişti. Böylece Almanya da krizin sinyallerini vermişti.

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Son Dakika Dünya Ukrayna'ya silah desteğinde bulunan ABD ve Almanya'da silah stokları kritik seviyelere indi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ukrayna'ya silah desteğinde bulunan ABD ve Almanya'da silah stokları kritik seviyelere indi - Son Dakika
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