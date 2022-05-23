Sudan'da bir kadını boynuzlarıyla öldüren koça 3 yıl hapis cezası verildi! - Son Dakika
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Sudan'da bir kadını boynuzlarıyla öldüren koça 3 yıl hapis cezası verildi!

23.05.2022 18:10

Sudan'da yaşanan olayda 40'lı yaşlardaki bir kadını 'ölüm vuruşu' olarak adlandırılan kafa vuruşuyla öldüren koça 3 yıl hapis cezası verildi. Koç, aldığı bu cezayı Lakes şehrinde yer alan bir askeri kampta çekecek.

Sudan'ın güneyinde yaşayan 40'lı yaşlardaki Adhieu Chaping adlı kadının başına gelenler, duyanları ürküttü. İddiaya göre boş arazideki koç, gözüne kestirdiği kadını ölüm vuruşu adı verilen kafa vuruşlarıyla öldürdü.

GÖZALTINA ALINDI

Olayın ardından harekete geçen Sudan polisi, koçu gözaltına aldı. Gözaltındaki işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edilen koç hakkında 3 yıl hapis cezası verildi. Mahkeme heyeti, koçun sahiplerinin de ölen kadının ailesine 5 inek vermelerini hükmetti.

ASKERİ KAMPTAKİ CEZAEVİNE GÖNDERİLECEK

Olay hakkında konuşan görgü tanıkları, saldırgan koçun kadına saldırdıktan sonra ayağa kalkmasına izin vermediğini ve art arda kafa darbeleri indirdiğini belirtti. Hakkında hapis cezası verilen koç, Lakes kentindeki askeri kampa gönderilecek.

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SON DAKİKA: Sudan'da bir kadını boynuzlarıyla öldüren koça 3 yıl hapis cezası verildi! - Son Dakika
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