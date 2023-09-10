Sudan'da İHA Saldırısında 40 Kişi Hayatını Kaybetti - Son Dakika

Sudan'da İHA Saldırısında 40 Kişi Hayatını Kaybetti

Sudan\'da İHA Saldırısında 40 Kişi Hayatını Kaybetti
Son Güncelleme: 10.09.2023 22:49

Sudan'ın başkenti Hartum'da bulunan bir pazar yerine düzenlenen İHA saldırısında en az 40 kişi hayatını kaybetti. Saldırıda 60'tan fazla kişi yaralandı.

Sudan Doktorlar Sendikası, ordu ile Hızlı Destek Kuvvetleri (RSF) arasında devam eden çatışmalarda başkent Hartum'un güneyindeki bir pazarı hedef alan İHA saldırısında 40 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

PAZAR YERİNE İHA'LI SALDIRI

Sudan'da ordu ile paramiliter güç Hızlı Destek Kuvvetleri (RSF) arasında 15 Nisan'da başlayan çatışmalar devam ederken, başkent Hartum'da bulunan bir pazar yerine İHA ile saldırı düzenlendi.

EN AZ 40 KİŞİ ÖLDÜ, 6 KİŞİ YARALANDI

Sınır Tanımayan Doktorlar (MSF) tarafından yapılan açıklamada, saldırıda en az 40 kişinin hayatını kaybettiği, 60'tan fazla kişinin yaralandığı ifade edildi. Yerel kaynaklar, saldırının ordu tarafından gerçekleştirildiğini iddia ederken, taraflar ise saldırıdan birbirlerini sorumlu tuttu.

SUDAN'DAKİ ÇATIŞMALAR

Ordu ile RSF arasındaki gerilim, 5 Aralık 2022'de sivil hükümete geçişin ve demokratik seçimlerin önünü açması amacıyla imzalanan "çerçeve anlaşmada" RSF'nin tamamen orduya entegre edilmesini içeren reformdan kaynaklanıyor. Ordunun başındaki Egemenlik Konseyi Başkanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan isyancılarla savaşmak için kurulan RSF'nin bağımsız bir güç olarak hareket etmesini engellemek amacıyla orduya katılması gerektiğini belirtirken, RSF lideri Orgeneral Mohammed Hamdan Dagalo ise bunun sivil bir yönetimle gerçekleştirilmesi gerektiğini savunuyor. Binlerce kişinin öldüğü çatışmalar 15 Nisan'da bu yana devam ediyor.

Kaynak: İHA

Hartum, Sudan, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Sudan'da İHA Saldırısında 40 Kişi Hayatını Kaybetti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Sudan'da İHA Saldırısında 40 Kişi Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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