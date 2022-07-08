Suikasta uğrayıp hayatını kaybeden Shinzo Abe'den geriye, Türkiye'de dua ettiği görüntüler kaldı

Japonya Başbakanlığından Kabine Baş Sekreteri Matsuno, eski Başbakan Shinzo Abe'nin bugün sabah saatlerinde Nara bölgesinde silahla vurulduğunu belirtti. Saldırı sonrasında hastaneye kaldırılan Abe'nin hayatını kaybettiği açıklandı.

SALDIRGAN GÖZALTINDA

Japonya'da meclis seçimleri öncesi partisi Liberal Demokrat adaylarını desteklemek için seçim kampanyalarına katılan Abe, bugün yerel saatle 11:30'da Nara kentinde silahla iki kez vuruldu. Abe hastaneye kaldırılırken başbakanlık ofisi, Abe'yi vuran erkek şüphelinin polis tarafından gözaltına alındığını ifade etti. Japon hükümeti açıklamasında 'Sebebi ne olursa olsun, bu tür çirkin eylemler kesinlikle kabul edilemez ve bu eylemi şiddetle kınıyorum. Hükümet, bu duruma yanıt vermek için mümkün olan tüm önlemleri alacaktır' denildi.

ERDOĞAN'DAN TAZİYE MESAJI

Tüm dünyada yankı uyandıran Abe'nin ölümü sonrasında liderlerden peşpeşe başsağlığı mesajı geldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da Abe'nin hayatını kaybettiği saldırıya dair "Değerli dostum Abe'nin silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmesinden büyük üzüntü duydum. Bu menfur saldırıyı gerçekleştirenleri kınıyorum. Dostum Abe'nin ailesine, sevenlerine, tüm Japonya halkına ve hükümetine başsağlığı dileklerimi iletiyorum." ifadelerini kullandı.

TÜRKİYE'DE DUA ETTİĞİ GÖRÜNTÜLER YENİDEN GÜNDEME GELDİ

Öte yandan Abe'nin 2013 yılında Marmaray'ın açılışı için Türkiye'ye geldiği ziyaret yeniden gündeme geldi. Abe, Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez'in Marmaray'ın açılışında yaptığı duaya devlet erkanı ile birlikte katılıp ellerini açmıştı.

SHİNZO ABE KİMDİR?

21 Eylül 1954 yılında Nagata kentinde politikacı bir ailenin çocuğu olarak dünyaya geldi. Abe'nin büyükbabası Kan Abe meclis üyesi ve babası Shintaro Abe ise eski dışişleri bakanıydı. 26 Eylül 2006'da Başbakan olan Abe, Japonya'nın en genç başbakanı olarak tarihe geçti. Üniversitede siyasal bilgiler okuyan Abe, eğitimini ABD'de tamamladı. 2007 tarihinde sağlık sorunları sebebiyle Başbakanlık'tan istifa etti ve 2012 yılında tekrar Başbakan oldu. 2020'de yine sağlık sorunları sebebiyle hem Başbakanlıktan hem de parti liderliğinden ayrıldı.