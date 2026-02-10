Super Bowl\'da yayınlanan reklam ABD\'yi karıştırdı: Bunu bilerek yaptılar

Bu yılki Super Bowl'da izleyicilerin dikkatini çeken bir reklam, sosyal medyada sürpriz bir tartışmanın fitilini ateşledi. Reklamda yer alan bir adamın ünlü seks suçlusu Jeffrey Epstein'a olan görsel benzerliği, geniş yankı buldu ve birçok izleyici "bilinçli bir gönderme" iddiasında bulundu.

"KASITLI MESAJ" İDDİALARI

Reklamın kendisi aslında bir ürün tanıtımı veya marka kampanyası olarak tasarlanmış olsa da, izleyiciler sosyal medyada görüntüleri Epstein ile özdeşleştirerek paylaştı ve bu benzetmeler büyük etkileşim aldı. Bazı kullanıcılar, bu tür bir görsel çağrışımın bilinçli bir mesaj veya protesto biçimi olabileceğini savundu.

DÜNYA BU BELGELERİ KONUŞUYOR

Bu tartışma, Super Bowl reklamındaki benzetmeden bağımsız olarak son dönemde daha geniş çapta yaşanan Epstein dosyalarıyla ilgili kamuoyu tartışmasının bir parçası olarak yorumlanıyor. ABD'de bu hafta yayımlanan milyonlarca sayfa Epstein belgelerine dair tartışmalar ve mağdurların hak talepleri, medya gündemini meşgul ediyor. Farklı haber kaynakları, mağdurların Super Bowl'da yayımlanan güçlü çağrışımlı bir reklamla Adalet Bakanlığı'na baskı yaptığını bildirdi.

Dış basın, sadece reklamdaki bir benzerliğin ötesine geçerek, Super Bowl sırasında yaşanan bu görsel algının toplumun Epstein dosyalarına dair duyarlılığını artırdığına dikkat çekiyor. Reklamın viral hale gelmesi ve tartışmanın sosyal medya platformlarında alevlenmesi, Epstein skandalının hâlâ geniş yankı uyandırdığını gösteriyor.