Dünya

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, ABD'de sokaklarında görüntülendi

23.09.2025 00:02
Haber Videosu

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun 80. oturumuna katılmak üzere ABD'de bulunan Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, New York sokaklarında görüntülendi.

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun 80. oturumuna katılmak için gittiği New York sokaklarında görüntülendi.

Dünya liderleri ABD'de gerçekleşen Birleşmiş Milletler zirvesi için New York'a adeta akın etti. Dünyanın her tarafından liderler, ikili temaslar kurarken önemli zirveler de gerçekleştiriyor.

ŞARA ABD SOKAKLARINDA GÖRÜNTÜLENDİ

ABD'ye giden liderlerden biri de Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed eş Şaraa, oldu. Şara, New York sokaklarında kurmayları ile birlikte yürürken görüntülendi.

Kaynak: AA

