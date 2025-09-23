Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun 80. oturumuna katılmak için gittiği New York sokaklarında görüntülendi.
Dünya liderleri ABD'de gerçekleşen Birleşmiş Milletler zirvesi için New York'a adeta akın etti. Dünyanın her tarafından liderler, ikili temaslar kurarken önemli zirveler de gerçekleştiriyor.
ABD'ye giden liderlerden biri de Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed eş Şaraa, oldu. Şara, New York sokaklarında kurmayları ile birlikte yürürken görüntülendi.
Son Dakika › Dünya › Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, ABD'de sokaklarında görüntülendi - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?