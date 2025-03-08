Suriye Cumhurbaşkanı Şara: Bazı devrik rejim kalıntıları yeni Suriye\'yi test etmeyi denedi

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, Lazkiye ve Tartus'ta çıkan olaylara ilişkin açıklamalarda bulundu. "Bazı devrik rejim kalıntıları yeni Suriye'yi test etmeyi denedi ki (yeni Suriye'yi) tanımıyorlar" diyen Şara, "Bugünün Suriye'sinde hükümet ve halk arasında bir ayrılık yok" ifadelerini kullandı.

"MARUZ KALDIĞIMIZ İHANETE RAĞMEN..."

Ahmed Şara, güvenlik güçlerine saldırmaya devam eden unsurları, âdil bir mahkemeye çıkartacaklarını ifade ederken, düşman ile aralarındaki farkın ilkelere bağlılık olduğunun altınız çizdi.

Şara, devrik rejim unsurlarının yarattığı kargaşanın da son bulacağına işaret ederek "Maruz kaldığımız ihanete rağmen, devlet iç barışın garantörü olmaya devam edecek. Ordumuzu, sivilleri korumaya bağlılıkları için tebrik ediyorum. Sivillere zarar veren herkes, ağır sonuçlara katlanacak" dedi.

BÖLGEDEKİ BİRLİKLERE SESLENDİ

Şara diğer yandan Lazkiye'de operasyonlara katılan askeri birliklere de seslendi. Şara, askerlere komutanların emir ve talimatlarına uyması çağrısında bulundu.

71 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

İngiltere merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi (SOHR), çatışmalarda 35 güvenlik mensubu, 32 silahlı saldırgan ve dört sivil olmak üzere toplam 71 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.