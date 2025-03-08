Suriye Cumhurbaşkanı Şara: Bazı devrik rejim kalıntıları yeni Suriye'yi test etmeyi denedi - Son Dakika
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Suriye Cumhurbaşkanı Şara: Bazı devrik rejim kalıntıları yeni Suriye'yi test etmeyi denedi

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Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, Lazkiye ve Tartus'ta çıkan olaylara ilişkin açıklama yaptı. Şara açıklamasında, ''Bazı devrik rejim kalıntıları yeni Suriye'yi test etmeyi denedi. Bugünün Suriye'sinde hükümet ve halk arasında bir ayrılık yok'' ifadelerini kullandı.

08.03.2025 01:05  Güncelleme: 07:47
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Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, Lazkiye ve Tartus'ta çıkan olaylara ilişkin açıklamalarda bulundu. "Bazı devrik rejim kalıntıları yeni Suriye'yi test etmeyi denedi ki (yeni Suriye'yi) tanımıyorlar" diyen Şara, "Bugünün Suriye'sinde hükümet ve halk arasında bir ayrılık yok" ifadelerini kullandı.

"MARUZ KALDIĞIMIZ İHANETE RAĞMEN..."

Ahmed Şara, güvenlik güçlerine saldırmaya devam eden unsurları, âdil bir mahkemeye çıkartacaklarını ifade ederken, düşman ile aralarındaki farkın ilkelere bağlılık olduğunun altınız çizdi.

Şara, devrik rejim unsurlarının yarattığı kargaşanın da son bulacağına işaret ederek "Maruz kaldığımız ihanete rağmen, devlet iç barışın garantörü olmaya devam edecek. Ordumuzu, sivilleri korumaya bağlılıkları için tebrik ediyorum. Sivillere zarar veren herkes, ağır sonuçlara katlanacak" dedi.

BÖLGEDEKİ BİRLİKLERE SESLENDİ

Şara diğer yandan Lazkiye'de operasyonlara katılan askeri birliklere de seslendi. Şara, askerlere komutanların emir ve talimatlarına uyması çağrısında bulundu.

71 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

İngiltere merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi (SOHR), çatışmalarda 35 güvenlik mensubu, 32 silahlı saldırgan ve dört sivil olmak üzere toplam 71 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

NE OLMUŞTU?

Devrik rejim güçlerinin dün Lazkiye'nin Ceble ilçesinde düzenlediği saldırıda en az 11 güvenlik görevlisi hayatını kaybetmişti.

Suriye Cumhurbaşkanı Şara: Bazı devrik rejim kalıntıları yeni Suriye\'yi test etmeyi denedi

Orta Doğu, Politika, Hükümet, Lazkiye, Tartus, Suriye, Güncel, Dünya, Şara, Son Dakika

Son Dakika Dünya Suriye Cumhurbaşkanı Şara: Bazı devrik rejim kalıntıları yeni Suriye'yi test etmeyi denedi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (13)

  • Mehmet Erginer:
    Umarım başarırsın bu dediklerini.... Laik ve adil olmalısın.... Eğitime önem vermelisin.... Ve kadınları asla kapatmayacaksın 195 278 Yanıtla
    Serkan ergezer :
    SURİYE LAİKTİR LAİK KALACAK TÜRKİYE GİBİ İNŞALLAH ALLAH'IN İZNİYLE 67 116
    mahmut eroğlu:
    Laik ne alaka? 94 64
    Pinokyo Net:
    şu yoruma bile bu kadar dislike gelmiş bizde ülke düzelecek diye bekliyoruz 69 42
    hüseyin çağlar:
    Hoşuna gitmeyecegini bildigim o kadar güzel seyler yazdim ki senin icin ama bu fasist site yayınlanmadı. Sen sabah uyanip ta çayını içerken neler söylemiş olabileceğimi tahayyül edip çayının yanına aparatif olarak hayal edebilirsin. Karakter yoksunu. 5 10
    mustafa uzun:
    Kapanmakla laikliğin bir bağlantısı yok ailen ne diye sana eğitim aldırmadı sorun orda 3 0
  • Talat Yelbuz:
    SEN NEYIN ARTIGIYDIN, KRAVAT TAKIP, TAKIM ELBISE GIYINCE DEGISTIN MI 89 63 Yanıtla
  • Coronaci :
    İsrail ulkeyi isgal ediyo bu halen rejimle ugrasiyo hey allahim 75 38 Yanıtla
  • Bayram ÖZSOY:
    rejim kalıntıları he. sen su israilin isgal ettigi golan tepelerine ve su pyd denen amerikan usaklarına mudahale etsene. senin o zaman ne kadarda kuvayi milliyeci oldugunu gorelim. hee sayet mudahale edemiyorsan sende israil ve abd nin kalıntısısın. 58 27 Yanıtla
  • gedik borsa:
    Edatı sevmem lakin Esat varken İsrail colan tepelerine sahipti Esat gitti yeni yönetimle birlikte İsrail sanki miras paylaşır gibi birlikte hareket ediyor. Yeni yönetim israilin yeni isgal ettiği bölgeye asla müdahale etmeyecekken bu haber neyin nesi yurt dışındaki bir olaydan dolayı olumsuz yönlendirme yapıyorlar diye sorguya cekerlerse ne olur acaba halimiz. 32 4 Yanıtla
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SON DAKİKA: Suriye Cumhurbaşkanı Şara: Bazı devrik rejim kalıntıları yeni Suriye'yi test etmeyi denedi - Son Dakika
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