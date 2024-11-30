Suriye\'de Muhalifler Halep ve İdlib\'de Kontrolü Ele Geçirdi

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SURİYE'de Esad rejimine karşı operasyonlarını sürdüren muhalif silahlı grup, Halep şehir merkezinde ve İdlib'de kontrolü ele geçirdi. Suriye ordusu ise 'karşı saldırıya' hazırlanmak amacıyla geri çekildi.

Suriye'de Beşar Esad rejimine karşı operasyonlarını sürdüren muhalif silahlı grup, Halep kent merkezinde ve İdlib'te kontrolü ele geçirdi. Suriye ordusu ise 'karşı saldırıya' hazırlanmak amacıyla geri çekildi.

Suriye İnsan Hakları Gözlemevinden yapılan açıklamada, "Tahrir Eş- Şam ve ona bağlı gruplar, şehrin büyük bölümünü, hükümet binalarını ve hapishaneleri ele geçirdi" denildi.

Halep'te 27 Kasım'da başlayan Beşar Esad rejimi ile silahlı grup arasında devam eden çatışmalar nedeniyle bölge halkı yerinden edilmeler ile karşı karşıya kaldı. Muhaliflerin şu ana kadar 50'den fazla yerleşimde kontrolü ele geçirdiği, Halep kent merkezine ulaştığı belirtildi. Muhaliflerin ayrıca Halep'i Şam'a bağlayan M-5 Otoyolu'nu kapattığı ifade edildi. Muhaliflerin kontrol sağladığı bölgeler arasında Halep, Hamdaniye, Salah Al-Din, Al-Shaar, Al-Furqan, Al-A'dhamiyah, Al-Jamila, Al-Firdaws, Saif Al-Dawla, Al-Sukari, Saadallah Meydanı, Halep Kalesi, Halep Üniversitesi bölgesi, Eski Halep ve hükümet binaları yer alıyor.