Suriye'de Muhalifler Halep ve İdlib'de Kontrolü Ele Geçirdi - Son Dakika
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Suriye'de Muhalifler Halep ve İdlib'de Kontrolü Ele Geçirdi

Suriye\'de Muhalifler Halep ve İdlib\'de Kontrolü Ele Geçirdi

Suriye'deki muhalif silahlı grup, Halep şehir merkezi ve İdlib'de önemli bir kontrol sağladı. Hükümet binaları ve hapishaneler dahil olmak üzere geniş bir alanı ele geçiren muhalifler, Suriye ordusunun geri çekilmesine neden oldu. Bölge halkı çatışmalar nedeniyle yerinden edilmelerle karşı karşıya kaldı.

30.11.2024 15:36  Güncelleme: 15:37
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SURİYE'de Esad rejimine karşı operasyonlarını sürdüren muhalif silahlı grup, Halep şehir merkezinde ve İdlib'de kontrolü ele geçirdi. Suriye ordusu ise 'karşı saldırıya' hazırlanmak amacıyla geri çekildi.

Suriye'de Beşar Esad rejimine karşı operasyonlarını sürdüren muhalif silahlı grup, Halep kent merkezinde ve İdlib'te kontrolü ele geçirdi. Suriye ordusu ise 'karşı saldırıya' hazırlanmak amacıyla geri çekildi.

Suriye İnsan Hakları Gözlemevinden yapılan açıklamada, "Tahrir Eş- Şam ve ona bağlı gruplar, şehrin büyük bölümünü, hükümet binalarını ve hapishaneleri ele geçirdi" denildi.

Halep'te 27 Kasım'da başlayan Beşar Esad rejimi ile silahlı grup arasında devam eden çatışmalar nedeniyle bölge halkı yerinden edilmeler ile karşı karşıya kaldı. Muhaliflerin şu ana kadar 50'den fazla yerleşimde kontrolü ele geçirdiği, Halep kent merkezine ulaştığı belirtildi. Muhaliflerin ayrıca Halep'i Şam'a bağlayan M-5 Otoyolu'nu kapattığı ifade edildi. Muhaliflerin kontrol sağladığı bölgeler arasında Halep, Hamdaniye, Salah Al-Din, Al-Shaar, Al-Furqan, Al-A'dhamiyah, Al-Jamila, Al-Firdaws, Saif Al-Dawla, Al-Sukari, Saadallah Meydanı, Halep Kalesi, Halep Üniversitesi bölgesi, Eski Halep ve hükümet binaları yer alıyor.

Kaynak: DHA

Savaş ve Çatışma, İnsan Hakları, Orta Doğu, Güvenlik, Politika, Hükümet, Suriye, Dünya, İdlib, Son Dakika

Son Dakika Dünya Suriye'de Muhalifler Halep ve İdlib'de Kontrolü Ele Geçirdi - Son Dakika

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