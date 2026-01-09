Suriye'de operasyon sürerken Erdoğan ile Şara'dan kritik görüşme - Son Dakika
Dünya

Suriye'de operasyon sürerken Erdoğan ile Şara'dan kritik görüşme

Suriye\'de operasyon sürerken Erdoğan ile Şara\'dan kritik görüşme
09.01.2026 06:40
Suriye ordusunun terör örgütü YPG/SDG'ye yönelik Halep'teki operasyonu sürerken Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed eş-Şara arasında kritik bir telefon görüşmesi gerçekleşti. Erdoğan bölgedeki ortak zorluklar ve tehditler karşısında iki ülke arasında ortak koordinasyonun hayati önem taşıdığını vurgularken, terörle mücadelede kurumlar arası yakın koordinasyonun sürdürülmesi konusunda mutabık kalındı.

Suriye ordusunun, Halep'te terör örgütü YPG/SDG unsurlarına yönelik operasyonu sürerken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed eş- Şara arasında kritik bir telefon görüşmesi gerçekleşti.

İki lider, Suriye'deki son gelişmeleri ve bölgede istikrarı güçlendirme yollarını kapsamlı bir şekilde ele aldı. Görüşmede, bölgedeki istikrarın temellerini sağlamlaştırmaya yönelik atılacak adımlar masaya yatırıldı.

ÜÇ ÖNCELİK SIRALADI

Şara görüşmede, ülkesinin ulusal ilkelerine dikkat çekerek, devlet egemenliğinin tüm ülke topraklarına yayılmasının en temel öncelik olduğunu vurguladı. Şara, mevcut süreçteki öncelikleri sıralarken sivillerin korunması ve Halep şehri çevresinin güvenliğinin sağlanması maddelerinin altını çizdi. Ayrıca, ülkedeki yeniden imar sürecini engelleyen yasa dışı silahlı unsurların varlığının sona erdirilmesi gerektiğini belirtti.

ERDOĞAN'DAN ORTAK KOORDİNASYON MESAJI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise Türkiye'nin, komşusu Suriye'nin güvenlik ve istikrarını güçlendirme çabalarına verdiği desteği ifade etti. Erdoğan, bölgedeki ortak zorluklar ve tehditler karşısında iki ülke arasında ortak koordinasyonun hayati önem taşıdığını vurguladı.

KURUMLAR ARASI YAKIN TEMAS SÜRECEK

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye'nin güvenlik ve istikrarı güçlendirme çabalarına verdiği desteği ifade ederek, zorluklar ve tehditler karşısında ortak koordinasyonun önemini vurguladı. İki taraf, her iki ülkedeki ilgili kurumlar arasında yakın koordinasyonun sürdürülmesi konusunda mutabık kaldı. Bu koordinasyonun, ortak anlayışların uygulanmasını güvence altına alması, Suriye ve Türk halklarının çıkarlarına hizmet etmesi ve bölgede barış ile kalıcı istikrar şansını artırması hedeflenmektedir.

HALEP'TE YPG/SDG'YE OPERASYON

Suriye'de terör örgütü YPG/SDG, 6 Ocak'tan itibaren işgal ettiği bölgelerden Halep'te birçok noktaya saldırı düzenlemişti. Şam yönetimi, YPG/SDG'den anlaşmalara uymasını ve Halep'teki saldırıları sonlandırmasını istemişti.

YPG/SDG'nin saldırılarını sürdürmesi üzerine Suriye ordusu, terör örgütünün işgalinde tuttuğu Halep'in Şeyh Maksud ve Eşrefiyye mahallelerindeki mevzilerine nokta operasyonlara başladı. Bölgede çatışmalar sürerken terör örgütü Halep'te birçok sivil yerleşim noktasına saldırılar düzenledi.

Terör örgütünün 6 Ocak'tan bu yana düzenlediği saldırılarda 9 Suriyeli hayatını kaybetti, çoğu sivil 55 kişi yaralandı. Halep Kent Merkez Komitesi, Halep'te güvenli bölgelere tahliye edilenlerin sayısının 142 bin olduğunu duyurmuştu. Suriye ordusu, Eşrefiyye Mahallesini büyük ölçüde kontrol altına almıştı.

08:14
