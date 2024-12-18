Suriye\'den kaçan binlerce rejim askeri harekete geçti: Bizi ülkemize gönderin

Dünya

Suriye'de Esad rejiminin devrilmesinin ardından Irak'a kaçan 2 bin 100 asker ülkesine geri dönmek istiyor.

PROTESTO GÖSTERİSİ DÜZENLEDİLER

Irak'ın Suriye sınırındaki Anbar vilayetine bağlı Rutba ilçesine sığınan, Suriye ordusuna mensup 2 bin 100 asker ülkelerine geri dönmek için protesto düzenledi. Suriye sınır kapısı yakınlarında toplanan askerler, Irak makamlarına seslenerek, "Bizi ülkemize geri gönderin" sloganları attı.

IRAK MAKAMLARINDAN RESMİ AÇIKLAMA YOK

Irak makamlarından konuya ilişkin henüz resmi bir açıklama gelmedi. Irak makamları söz konusu askerlerin akıbetleriyle ilgili henüz karar almadı.

REJİM ASKERLERİ IRAK'A SIĞINMIŞTI

Rutba ilçesi Kaymakamı İmat el-Duleymi, yaptığı açıklamada, Suriye ordusuna mensup 2 bin 100 askerin ilçeye sığındığını duyurmuştu. El-Duleymi, kaçan askerlerin çadırlarda barındığını ve bölgede elektrik, su ve ısınma imkanlarının yetersiz olduğunu ve yerleştirildikleri kampın internet erişiminden yoksun olduğundan dolayı aileleriyle iletişim kuramadıklarını söylemişti.