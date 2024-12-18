Suriye'den kaçan binlerce rejim askeri harekete geçti: Bizi ülkemize gönderin - Son Dakika
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Dünya

Suriye'den kaçan binlerce rejim askeri harekete geçti: Bizi ülkemize gönderin

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Suriye'de Beşar Esad rejiminin devrilmesinin ardından Irak'a kaçan 2 binden fazla Suriye ordusu askeri, ülkelerine geri dönmek için protesto düzenliyor. Suriye sınırındaki Anbar vilayetine bağlı Rutba ilçesine sığınan askerler, Irak makamlarına 'Bizi ülkemize geri gönderin' sloganlarıyla sesleniyor.

18.12.2024 23:25
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Suriye'de Esad rejiminin devrilmesinin ardından Irak'a kaçan 2 bin 100 asker ülkesine geri dönmek istiyor.

PROTESTO GÖSTERİSİ DÜZENLEDİLER

Irak'ın Suriye sınırındaki Anbar vilayetine bağlı Rutba ilçesine sığınan, Suriye ordusuna mensup 2 bin 100 asker ülkelerine geri dönmek için protesto düzenledi. Suriye sınır kapısı yakınlarında toplanan askerler, Irak makamlarına seslenerek, "Bizi ülkemize geri gönderin" sloganları attı.

IRAK MAKAMLARINDAN RESMİ AÇIKLAMA YOK

Irak makamlarından konuya ilişkin henüz resmi bir açıklama gelmedi. Irak makamları söz konusu askerlerin akıbetleriyle ilgili henüz karar almadı.

REJİM ASKERLERİ IRAK'A SIĞINMIŞTI

Rutba ilçesi Kaymakamı İmat el-Duleymi, yaptığı açıklamada, Suriye ordusuna mensup 2 bin 100 askerin ilçeye sığındığını duyurmuştu. El-Duleymi, kaçan askerlerin çadırlarda barındığını ve bölgede elektrik, su ve ısınma imkanlarının yetersiz olduğunu ve yerleştirildikleri kampın internet erişiminden yoksun olduğundan dolayı aileleriyle iletişim kuramadıklarını söylemişti.

Suriye\'den kaçan binlerce rejim askeri harekete geçti: Bizi ülkemize gönderin
Kaynak: İHA

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Son Dakika Dünya Suriye'den kaçan binlerce rejim askeri harekete geçti: Bizi ülkemize gönderin - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (9)

  • Bahattin Çöndek:
    yakında bize gelirler demedi demeyin zaten dünyada ne kadar vatanını milletini satan ipsiz sapsız varsa doldu taştı bunlarda gelir 42 20 Yanıtla
    Mahmut:
    kişi kendinden bilir işi. sen neyini sattında bu kadar rahat atıyon 15 28
  • oktay sayar:
    yavsaklar kaçarken , nasıl kaçtiysanuz ,yürüyerek geri dönün 49 1 Yanıtla
  • Erdal Önder:
    Gebertin gitsin hepsini. 32 2 Yanıtla
  • Kemsl:
    bunlar ne yiyor ne içiyor nerde yatıp kalkıyor 18 3 Yanıtla
  • Derviş:
    Bunları tutan mı var isteyen gidip teslim olur niyetleri başkadar 20 0 Yanıtla
  • Remzi Ozdemir:
    Kaç yıl saltanat sürdünüz Birazda siz dolaşın bakalım 12 1 Yanıtla
  • barış özcan:
    İsyan çıkarmalarının sebebi ülkelerine dönmeleri için Irak tan arabuluculuk istiyorlar, bunlar azılı Esed askerleri ..t korkusundan dolayı dönemiyorlar, idam var hapis var, yoksa yürüyerek bile dönerler. 9 0 Yanıtla
  • YoH null:
    5 gün önceki haber 1 0 Yanıtla
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