Suriye: Hiçbir Ülkeye Tehdit Değiliz - Son Dakika
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Dünya

Suriye: Hiçbir Ülkeye Tehdit Değiliz

Suriye Dışişleri Bakanı Şeybani, ülkesinin hiçbir ülkeye tehdit oluşturmadığını ve ABD ile ortak çıkarlar olduğunu vurguladı.

30.04.2025 19:55
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(ANKARA) - Suriye Dışişleri Bakanı Esad Şeybani, Suriye'nin İsrail dahil, hiçbir ülke, için tehdit oluşturmayacağını vurguladı. Şara'nın Beyaz Saray'a Abraham Anlaşmaları'na katılmaya hazır olduklarını ilettiği yönündeki iddiaların ardından Şeybani, ABD'nin Suriye'den Abraham Anlaşmaları'na katılmasını talep etmediğini belirtti.

Suriye Dışişleri Bakanı Esad Şeybani, bugün New York'ta Suudi Arabistan merkezli Al Arabiya'ya yaptığı açıklamada, Suriye'nin İsrail dahil hiçbir ülke için tehdit oluşturmayacağını belirtti. Şeybani, Washington'un Şam'daki yeni yönetime yönelik taleplerinin çoğunun Suriye hükümetinin ilkeleriyle örtüştüğünü söyledi.

ABD ile ortak çıkarlar

Şeybani, yaptırımların siyasallaştırılmasına karşı çıktığını ifade ederken Amerikalı yetkililerle yapılan görüşmelerin ortak çıkarlara odaklanıldığını ifade etti. Ülkesinin ABD ile stratejik ilişkiler geliştirmeye açık olduğunu belirten Şeybani, iki ülke arasında çok sayıda ortak çıkar bulunduğunu kaydetti.

Suriye Dışişleri Bakanı görüşmelerin doğrudan ve en üst düzeyde gerçekleştiğini, ABD'nin Suriye'deki askeri varlığının da Şam ile koordinasyon gerektirdiğini söyledi.

"Bizden Abraham Anlaşmaları'na katılmamız istenmedi"

Şeybani, ABD'nin Suriye'den Abraham Anlaşmaları'na katılmasını talep etmediğini ve Suriye geçiş hükümetinin Cumhurbaşkanı Ahmed Şara'nın ABD'ye gönderdiği mektupta İsrail'le normalleşme konusuna değinmediğini söyledi. Şeybani "Suriye hiçbir bölgesel aktörün istikrarını bozan bir taraf olmayacaktır, bu İsrail için de geçerlidir" ifadelerini kullandı.

Küresel güçlerle ilişkiler

Şam'ın Avrupa'daki muhataplarıyla da yaptırımların yenilenmemesi için temaslarını sürdürdüğünü söyleyen Şeybani Avrupa yaptırımlarının yenilenmesinin bölgesel istikrarı bozabileceğini belirtti.

Şeybani Şam'ın Rusya'nın siyasi, ekonomik ve askeri ağırlığından faydalanmak istediğini, Moskova ile karşılıklı saygıya dayalı dengeli bir ilişki kurmayı amaçladığını ifade etti ve ülkesinin yeniden inşa sürecinde Çin ile iş birliğine de ihtiyaç duyduğunu, Şam'ın Birleşmiş Milletler dahil tüm ülkelerle açık bir politika benimsemek istediğini dile getirdi.

Şeybani, Suriye halkının tüm kesimlerini temsil eden ulusal bir parlamento istediklerini söyledi. Parlamentonun tüm toplumsal grupları kapsayacağını ve çeşitli yapıda olacağını belirten Şeybani, Suriye'deki çeşitliliğin bir sorun değil, ilham kaynağı olduğunu vurguladı.

Şeybani ayrıca dün New York'ta Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde yaptığı konuşmada, Suriye'nin geçiş dönemi adaletine tam bağlı olduğunu ve bunun ülke içi çatışmaların önlenmesi açısından kritik olduğunu söylemişti. "İstikrarlı bir Suriye herkesin çıkarınadır" diyen Şeybani, ülke egemenliğini ihlal eden saldırıların istikrarı baltaladığını belirtti.

Şeybani, BM binası önünde Suriye'nin yeni bayrağını göndere çekerek, bunun ülkesinin uluslararası örgütlerdeki rolünü güçlendirmeyi amaçlayan sembolik bir adım olduğunu belirtmişti.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Dünya Suriye: Hiçbir Ülkeye Tehdit Değiliz - Son Dakika

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