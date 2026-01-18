Suriye ordusu kontrolü sağladı! Halk, terör örgütü bayraklarını parçaladı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Dünya

Suriye ordusu kontrolü sağladı! Halk, terör örgütü bayraklarını parçaladı

Haberin Videosunu İzleyin
Suriye ordusu kontrolü sağladı! Halk, terör örgütü bayraklarını parçaladı
18.01.2026 18:07  Güncelleme: 18:14
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Suriye ordusu kontrolü sağladı! Halk, terör örgütü bayraklarını parçaladı
Haber Videosu

Suriye ordusunun kontrolü sağladığı Rakka kırsalındaki Tabka kentinde halk, terör örgütü PKK/YPG'nin Suriye uzantısı Suriye Demokratik Güçleri'ne ait heykelleri ortadan kaldırarak örgüt afişlerini ve bayraklarını parçaladı.

Suriye ordusunun terör örgütü PKK/ YPG'nin Suriye uzantısı Suriye Demokratik Güçleri'ne (SDG) yönelik operasyonları kapsamında dün gece terör unsurlarından temizlenen Rakka kırsalındaki Tabka kentinde halkın kutlamaları devam ediyor.

ÖRGÜT AFİŞLERİNİ PARÇLADI

Geçtiğimiz saatlerde Suriye ordusunu bayrak açarak sevinçle karşılayan bölge halkı, şehrin işgalci terör gruplarından kurtarılmasını kutlarken terör unsurlarına ilişkin propaganda afişlerini parçaladı.

SDG'DEN TABKA'YA ROKETLİ SALDIRI

Halk, Tabka'da teröristlere ait heykel ve benzeri unsurları ortadan kaldırarak örgütün paçavralarını ayaklar altına alırken, SDG de Suriye askerine ve bölge halkına yönelik saldırılarını sürdürdü.

Teröristler, Fırat Nehri'nin doğusundan güvenlik güçlerinin bugün kontrolünü ele geçirdiği Tabka bölgesine ve Rakka kırsalına çok namlulu roket atar sistemleri ile saldırı gerçekleştirdi. Suriye basını, Tabka'daki Seyf el-Davla Mahallesi'ni hedef alan saldırılarda birçok sivilin yaralandığını bildirdi.

Kaynak: İHA

Orta Doğu, Güvenlik, Suriye, Tabka, Rakka, Terör, Dünya, YPG, PKK, Son Dakika

Son Dakika Dünya Suriye ordusu kontrolü sağladı! Halk, terör örgütü bayraklarını parçaladı - Son Dakika

Hatay’da üretiliyor, 50 ülkeye satılıyor Vidasına kadar yerli Hatay'da üretiliyor, 50 ülkeye satılıyor! Vidasına kadar yerli
Bir devrin sonu Darıca Hayvanat Bahçesi kapatıldı Bir devrin sonu! Darıca Hayvanat Bahçesi kapatıldı
Türkiye’nin dev altın madeni satılıyor İşte fiyatı Türkiye'nin dev altın madeni satılıyor! İşte fiyatı
Uykudan uyanmasa facia yaşanacaktı 8 kişi ölümden döndü Uykudan uyanmasa facia yaşanacaktı! 8 kişi ölümden döndü
İstanbul’da kar geliyor, tarih verildi Meteoroloji ve AKOM’dan peş peşe uyarılar İstanbul'da kar geliyor, tarih verildi! Meteoroloji ve AKOM'dan peş peşe uyarılar
Seçimlerden sonra muhalefet lideri helikopterle kaçırıldı Nerede olduğu bilinmiyor Seçimlerden sonra muhalefet lideri helikopterle kaçırıldı! Nerede olduğu bilinmiyor
Araplar yaptılar yapacaklarını N’Golo Kante transferinde ortalık karıştı Araplar yaptılar yapacaklarını! N'Golo Kante transferinde ortalık karıştı

19:13
Fenerbahçe’nin ilk 11’inde büyük sürpriz
Fenerbahçe'nin ilk 11'inde büyük sürpriz
19:06
Trabzonspor, Kocaelispor’u 901’de Muçi ile yıktı
Trabzonspor, Kocaelispor'u 90+1'de Muçi ile yıktı
18:52
Suriye Cumhurbaşkanı Şara: Suriye’nin kuzey doğusunda ateşkes ilan edildi
Suriye Cumhurbaşkanı Şara: Suriye'nin kuzey doğusunda ateşkes ilan edildi
18:24
Arda Güler İspanya’yı salladı
Arda Güler İspanya'yı salladı
17:06
Kanlar içindeki eşini kucağında hastaneye götürdü, söyledikleri kan dondurdu
Kanlar içindeki eşini kucağında hastaneye götürdü, söyledikleri kan dondurdu
16:08
Suriye’de Rakka da terörden temizlendi
Suriye'de Rakka da terörden temizlendi
15:01
Görüntüler ortaya çıktı Menzil lideri İzmir’de toplanan kalabalığa tövbe ettirmiş
Görüntüler ortaya çıktı! Menzil lideri İzmir'de toplanan kalabalığa tövbe ettirmiş
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.01.2026 19:18:43. #7.11#
SON DAKİKA: Suriye ordusu kontrolü sağladı! Halk, terör örgütü bayraklarını parçaladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.