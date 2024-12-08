Suriye'yi Yeniden İmar ve İhya Etmeyi Hedefliyoruz - Son Dakika
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Dünya

Suriye'yi Yeniden İmar ve İhya Etmeyi Hedefliyoruz

Suriye\'yi Yeniden İmar ve İhya Etmeyi Hedefliyoruz

Reyhanlı'da Cilvegözü Gümrük Kapısı'ndan dönen Suriyeliler, vatan hasretlerini dile getirerek Suriye'nin yeniden imarına olan inançlarını paylaştılar. Buseyne Rahal, Türkiye'nin kendilerini ağırlamasından dolayı teşekkür ederek, Suriye'ye geri dönmeyi ve ülkeyi daha iyi bir hale getirmeyi hedeflediklerini ifade etti.

08.12.2024 15:27  Güncelleme: 15:31
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'SURİYE'Yİ YENİDEN İMAR VE İHYA EDECEĞİZ'

Suriyelilerin Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki Cilvegözü Gümrük Kapısı'ndan ülkelerine dönüşleri bugün de devam etti. 13 yıldır Türkiye'de yaşayan Buseyne Rahal (40), rejimin devrilmesiyle büyük mutluluk yaşadığını söyledi. Yıllardır duyduğu vatan hasretinin artık son bulduğunu kaydeden Rahal, "Suriye'ye, memleketime, vatanıma gidiyorum. İnşallah Suriye'yi yeniden imar ve ihya edeceğiz. Eskisinden daha iyi hale getireceğiz. Vatanını, memleketini özleyen herkes gidecek" dedi.

'SİZLERİ AĞIRLAMAYI ÇOK ARZU EDİYORUZ'

Rahal, sadece Türkiye'de yaşayanların değil dünyanın her yerinde yaşayan Suriyelilerin Türkiye ve Türkleri çok sevdiğini vurgulayarak, "Tüm Suriyeliler sizleri çok seviyoruz. Herkes Türkiye'ye teşekkür ediyor. Çünkü bizleri bugüne kadar en iyi şekilde ağırladınız, misafir ettiniz. Acısıyla, tatlısıyla, birlikte yaşadık. İnşallah, en büyük duamız hür, özgür, refah, kurtarılmış Suriye'ye en kısa sürede gelmenizi istiyoruz. Sizleri Suriye'ye davet ediyor, misafirimiz olmanızı, sizleri ağırlamayı çok arzu ediyoruz. Teşekkürler Türkiye" diye konuştu.

Haber-Kamera: Ferhat DERVİŞOĞLU/HATAY,

Kaynak: DHA

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Son Dakika Dünya Suriye'yi Yeniden İmar ve İhya Etmeyi Hedefliyoruz - Son Dakika

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