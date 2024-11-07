Suudi Arabistan'da beklenmedik dolu yağış, çölü beyaz örtüyle kapladı - Son Dakika
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Dünya

Suudi Arabistan'da beklenmedik dolu yağış, çölü beyaz örtüyle kapladı

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Suudi Arabistan'ın El-Cevf bölgesinde yaşanan beklenmedik dolu yağışı çölün görünümünü değiştirdi. Golf topu büyüklüğündeki dolu taneleri çölü beyaz örtüyle kapladı. Sıcaklığın genelde 40 derece üzerinde seyrettiği Suudi Arabistan'da nadir görülen bu olay, Arap Denizi'nden gelen alçak basınç sisteminden kaynaklandı. Meteoroloji uzmanları bölgede şiddetli yağmur, dolu ve kuvvetli rüzgarın devam edeceğini duyurdu.

07.11.2024 15:06  Güncelleme: 15:18
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Suudi Arabistan'ın El-Cevf bölgesinde beklenmedik dolu yağışı, çölün görüntüsünü tamamen değiştirdi. Golf topu büyüklüğündeki dolu taneleri, çölü beyaz bir örtüyle kaplayarak bölgeyi adeta kış manzarasına dönüştürdü.

Suudi basın ajansının açıklamasına göre, geçen Çarşambadan bu yana devam eden yağışlar, bölgedeki vadileri suyla doldurdu. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, normalde sarı kumlarla kaplı çölün tamamen beyaza büründüğü görülüyor.

Genellikle 40 derece üzerinde seyreden sıcaklıklarıyla bilinen Suudi Arabistan'da böyle bir hava olayı oldukça nadir yaşanıyor. Ancak bu ilk değil. 2021 yılında da ülkenin Asir bölgesinde sıcaklık -2 dereceye düşmüş ve bölgeye kar yağmıştı. O dönem çekilen fotoğraflarda develerin karla kaplı arazide yürüdüğü görüntüler dünya basınında geniş yer bulmuştu.

Meteoroloji uzmanları, bu olağandışı hava olayının Arap Denizi'nden gelen alçak basınç sisteminden kaynaklandığını açıkladı. Önümüzdeki günlerde de bölgede şiddetli yağmur, dolu ve kuvvetli rüzgar beklendiğini duyurdu.

Çöl ikliminde bu tür hava olaylarının görülmesi şaşırtıcı olsa da, imkansız değil. Çöllerde gece sıcaklıkları aniden düşebiliyor, ancak yağan kar veya dolu genellikle ertesi gün hızla eriyor. Benzer bir olay 2022'de Sahra Çölü'nde de yaşanmış, sıfırın altındaki sıcaklıklar nedeniyle kum tepeleri karla kaplanmıştı.

Suudi Arabistan'da beklenmedik dolu yağış, çölü beyaz örtüyle kapladı
Suudi Arabistan'da beklenmedik dolu yağış, çölü beyaz örtüyle kapladı
Suudi Arabistan'da beklenmedik dolu yağış, çölü beyaz örtüyle kapladı
Suudi Arabistan'da beklenmedik dolu yağış, çölü beyaz örtüyle kapladı
Suudi Arabistan\'da beklenmedik dolu yağış, çölü beyaz örtüyle kapladı

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Son Dakika Dünya Suudi Arabistan'da beklenmedik dolu yağış, çölü beyaz örtüyle kapladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • AZİZ BAL:
    Şimdiki çöle bir sonraki kafanıza inşallah 12 2 Yanıtla
  • ferhat eser:
    mekke medine dışında sudi arabistanda hiç birşey bizi ilgilendirmiyor bunların meshebi bile belli değil 10 1 Yanıtla
  • Sezo runay:
    Dilerim taş yapar kafalarına 4 2 Yanıtla
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