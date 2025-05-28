Suudi Arabistan'da Prens Selman'a karşı isyan başlattılar - Son Dakika
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Suudi Arabistan'da Prens Selman'a karşı isyan başlattılar

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Suudi Arabistan\'da Prens Selman\'a karşı isyan başlattılar
28.05.2025 11:54  Güncelleme: 12:01
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Suudi Arabistan\'da Prens Selman\'a karşı isyan başlattılar
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Suudi Arabistan'da yüzlerini gizleyen ''Özgür Maskeliler Hareketi'' üyeleri, Prens Selman yönetimini, İsrail'le normalleşme, sekülerleşme ve ifade özgürlüğü kısıtlamaları nedeniyle protesto etti. Hareketin sözcüsü Kassab, askeri ve sivil eylemler yapacaklarını duyurarak mevcut yönetime sert eleştiriler yöneltti.

Suudi Arabistan'da Prens Muhammed bin Selman'a yönelik yeni bir muhalif hareket ortaya çıktı. Kendilerine "Özgür Maskeliler Hareketi" adını veren ve yüzlerini gizleyen grup üyeleri, ifade özgürlüğünün kısıtlanması, İsrail'le normalleşme adımları, sekülerleşme politikaları ve ekonomik zorlukları gerekçe göstererek sivil itaatsizlik çağrısında bulundu.

Suudi Arabistan'da Prens Selman'a karşı isyan başlattılar

MÜSLÜMAN ÜLKELERDEKİ YÖNETİCİLERE AĞIR İTHAM

Hareketin sözcüsü olarak kendini tanıtan ve "Kassab" takma adını kullanan kişi, yayımladığı açıklamada Müslüman ülkelerdeki yönetimleri "haysiyetsiz" olarak niteledi. Kassab, hareketin sivil ve askeri yapılanma altında eylemler düzenleyeceğini, yönetimi protesto etmeye devam edeceklerini belirtti.

Suudi Arabistan'da Prens Selman'a karşı isyan başlattılar

"FİLİSTİN HALKI SOYKIRIM YAŞARKEN..."

Kassab ikinci açıklamasında ise Suudi Arabistan'ın İsrail'le hava sahası ve ticaret iş birliklerini sert sözlerle eleştirdi. "Filistin halkı soykırım yaşarken, Siyonistlerle kurulan ilişki ihanetten başka bir şey değildir" diyen Kassab, barışçıl protestoculara da seslenerek, "Değişim istiyorsanız yöntemlerinizi değiştirin" ifadesini kullandı.

Suudi Arabistan'da Prens Selman'a karşı isyan başlattılar

20 YILA KADAR CEZASI VAR

Suudi Arabistan'da resmi görüşe aykırı açıklamalar 20 yıla kadar hapis cezasıyla sonuçlanabiliyor.

Suudi Arabistan, Prens Selman, Orta Doğu, Politika, İsrail, Güncel, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Suudi Arabistan'da Prens Selman'a karşı isyan başlattılar - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (11)

  • Zafer Budak:
    Rabbim yardımcınız olsun mücahid kardeşlerim. 167 10 Yanıtla
  • Yaman Auto:
    Allah zaferinizi şimdiden mübarek etsin 68 6 Yanıtla
  • Necati Çolak :
    Amerika Suudi Arabistan'nın karışması için düğmeye bastı 38 14 Yanıtla
  • Serkan Basar:
    Hiç Bir Şey olmaz Zamanımız Güçlünün ayakta kaldığı güçsüzün telef olduğu bir zamandır malesef 36 12 Yanıtla
  • Müslüm Yaman:
    nihayet beklenen tepki geldi 16 1 Yanıtla
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