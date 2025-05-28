Suudi Arabistan\'da Prens Selman\'a karşı isyan başlattılar

Suudi Arabistan'da Prens Muhammed bin Selman'a yönelik yeni bir muhalif hareket ortaya çıktı. Kendilerine "Özgür Maskeliler Hareketi" adını veren ve yüzlerini gizleyen grup üyeleri, ifade özgürlüğünün kısıtlanması, İsrail'le normalleşme adımları, sekülerleşme politikaları ve ekonomik zorlukları gerekçe göstererek sivil itaatsizlik çağrısında bulundu.

MÜSLÜMAN ÜLKELERDEKİ YÖNETİCİLERE AĞIR İTHAM

Hareketin sözcüsü olarak kendini tanıtan ve "Kassab" takma adını kullanan kişi, yayımladığı açıklamada Müslüman ülkelerdeki yönetimleri "haysiyetsiz" olarak niteledi. Kassab, hareketin sivil ve askeri yapılanma altında eylemler düzenleyeceğini, yönetimi protesto etmeye devam edeceklerini belirtti.

"FİLİSTİN HALKI SOYKIRIM YAŞARKEN..."

Kassab ikinci açıklamasında ise Suudi Arabistan'ın İsrail'le hava sahası ve ticaret iş birliklerini sert sözlerle eleştirdi. "Filistin halkı soykırım yaşarken, Siyonistlerle kurulan ilişki ihanetten başka bir şey değildir" diyen Kassab, barışçıl protestoculara da seslenerek, "Değişim istiyorsanız yöntemlerinizi değiştirin" ifadesini kullandı.

20 YILA KADAR CEZASI VAR

Suudi Arabistan'da resmi görüşe aykırı açıklamalar 20 yıla kadar hapis cezasıyla sonuçlanabiliyor.