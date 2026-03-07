Suudi Arabistan'dan İran'a uyarı: Yanlış hesaplamalardan uzak durun - Son Dakika
07.03.2026 09:37
Orta Doğu'da savaşın yarattığı gerilim giderek tırmanırken Suudi Arabistan'dan İran'a dikkat çeken bir uyarı geldi. Riyad yönetimi, Tahran'ın bölgede krizi büyütebilecek yanlış hesaplamalardan uzak durması gerektiğini vurguladı.

Orta Doğu'da savaşın giderek genişlediği bir dönemde Suudi Arabistan'dan İran'a yönelik sert bir mesaj geldi. Suudi Arabistan Savunma Bakanı Prens Halid bin Selman, Pakistan Genelkurmay Başkanı Mareşal Asım Munir ile Riyad'da yaptığı görüşmede bölgesel güvenlik konularını ele aldı.

Görüşmenin ardından yapılan değerlendirmelerde İran'ın bölgedeki gelişmelerle ilgili "yanlış hesaplamalara" girmemesi gerektiği vurgulandı. Riyad yönetimi, İran'ın atacağı adımların bölgesel istikrarı daha da tehlikeye atabileceği uyarısında bulundu.

PAKİSTAN İLE STRATEJİK GÜVENLİK GÖRÜŞMESİ

Suudi Savunma Bakanı ile Pakistan ordusunun en üst düzey komutanı arasında gerçekleşen görüşmede iki ülke arasındaki stratejik savunma ortaklığı ve güvenlik iş birliği de ele alındı. Taraflar, uluslararası barış ve güvenliğin korunması için ortak çabaların sürdürülmesi gerektiğini ifade etti.

Suudi Arabistan ile Pakistan arasındaki askeri ilişkiler son yıllarda daha da güçlenirken iki ülke 2025 yılında karşılıklı savunma anlaşması imzalayarak güvenlik iş birliğini yeni bir seviyeye taşımıştı.

BÖLGESEL GERİLİM ARTIYOR

Riyad'daki görüşme, Orta Doğu'da İran ile ABD-İsrail arasında artan gerilim ve savaş ihtimalinin konuşulduğu bir dönemde gerçekleşti. Uzmanlar, Suudi Arabistan'ın İran'a yönelik bu mesajının bölgedeki tansiyonun daha fazla yükselmesini önlemeyi amaçladığını değerlendiriyor.

