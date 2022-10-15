Suudi Arabistan'dan Ukrayna'ya 400 milyon dolar yardım - Son Dakika
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Suudi Arabistan'dan Ukrayna'ya 400 milyon dolar yardım

15.10.2022 15:57
Suudi Arabistan'dan Ukrayna'ya 400 milyon dolar yardım

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Mohammed Bin Salman, dün Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ile telefon görüşmesi yaparak Ukrayna'ya 400 milyon dolarlık 'ek' insani yardım yapacağını açıkladı.

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Mohammed Bin Salman, dün Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ile telefon görüşmesi yaparak Ukrayna'ya 400 milyon dolarlık 'ek' insani yardım yapacağını açıkladı.

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığı tarafından bugün yapılan açıklamada, iki liderin telefon görüşmesi yaptığı ve Zelenski'nin Veliaht Prens Bin Salman'ı yeni atandığı 'Başbakanlık' görevinden dolayı kutladığı ifade edildi. İki liderin, Suudi Arabistan'ın son yapılan Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda Ukrayna lehine oy vermesi konusunu da görüştüğünün altı çizildi. Suudi Arabistan Veliaht Prensi Bin Salman'ın Zelenski'ye 400 milyon dolar değerinde 'ek' insani yardım yapacağını ilettiği ve iki ülke arasındaki ilişkinin tazelendiği vurgulandı.

ABD-SUUDİ ARABİSTAN OPEC GERGİNLİĞİSuudi Arabistan, OPEC ve Rusya'nın da bulunduğu OPEC dışı katılımcı ülkelerle (OPEC+) günlük petrol üretimini azaltma kararı almış, bu durum petrol fiyatlarını yükselteceği için ABD ile Suudi Arabistan arasında gerginliğe sebep olmuştu. ABD Senatörü Richard Blumenthal, 12 Ekim'de OPEC+ kararının Rusya'yı desteklemek olduğunu vurgulayarak Suudi Arabistan'a silah satışının geçici olarak durdurulması için basın açıklaması yapmıştı.

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Kaynak: DHA

Volodimir Zelenskiy, Suudi Arabistan, Ukrayna, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Suudi Arabistan'dan Ukrayna'ya 400 milyon dolar yardım - Son Dakika

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SON DAKİKA: Suudi Arabistan'dan Ukrayna'ya 400 milyon dolar yardım - Son Dakika
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