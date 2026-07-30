Suudi Arabistan Savaşta Zor Kararlarla Yüzleşiyor

Suudi Arabistan zor bir ikilemle karşı karşıya. ABD ve İsrail'in 28 Şubat'ta İran'a yönelik başlattığı savaşta, Suudiler şu ana kadar büyük ölçüde savaşın dışında kalmaya çalıştılar. Ancak üç taraftan da saldırıya uğradıktan sonra Suudiler "artık yeter" dedi. Irak'tan, kendilerine yönelik insansız hava aracı (İHA) saldırısı düzenlemekle suçladıkları İran destekli milis güçlere, ABD ile birlikte bu hafta ortak hava saldırıları düzenledi. Suudi Arabistan için şimdi ikilem şu: Caydırıcı bir önlem olarak misilleme yapmaya devam mı etmeli, ya da bazı "hasımlarına para vererek durumu yatıştırmaya" mı çalışmalı?Peki kim kime saldırıyor ve neden?Önce bağlamı verelim; beş aydır Körfez'i ve Ortadoğu'nun diğer bölgelerini kasıp kavuran çatışmada genel olarak iki taraf var. Bir yanda İran ve Devrim Muhafızları Ordusu (IRGC) var. Yemen'in büyük bölümünü 2014'te ele geçiren Husiler de onlarla ittifak halinde. İran'ın desteklediği bir diğer grup ise Irak'taki, resmi adı Halk Seferberlik Güçleri olan Şii grup Haşdi Şabi. Bu paramiliter grubun Suudi Arabistan'a karşı 30 İHA saldırısı düzenlediği ve şimdi de karşı saldırıya uğradığı iddia ediliyor. Bir de Lübnan'da da hala güçlü olan ancak şu an için sessizliğini koruyan Hizbullah var.

Çatışmanın karşı tarafındaysa, son derece güçlü Merkez Komutanlığı (CENTCOM) güçleriyle ABD, ve, değişen derecelerde destekleriyle, Körfez'deki Arap ülkeleri ve Ürdün yer alıyor. İsrail, ABD'nin yakın bir müttefiki olsa da şu anda bu savaşta aktif bir rolde değil. İran son dönemde insansız hava aracı ve füze saldırılarını Ürdün, Kuveyt ve Bahreyn'e yoğunlaştırdı ayrıca Hürmüz Boğazı'nda da getirdikleri yeni kurallar ve rotalardan kaçınarak boğazı geçmeye çalışan tüm ticari gemileri hedef alıyor. Irak'taki milislerinin ve Yemen'deki Husilerin savaşa katılmasıysa nispeten yeni bir olgu. Bu, ABD ile İran arasında kalıcı bir barış anlaşması olmaması halinde, bölgenin giderek genişleyen bir çatışmaya sürüklenmesi riskinin arttığının göstergesi. Suudi Arabistan'ın topyekün bir çatışmaya sürüklenmekten kaçınmasının ise çeşitli nedenleri var. Krallık'ın fiili yöneticisi olan nispeten genç Veliaht Prens Muhammed Bin Salman, ülkeyi "Vizyon 2030" olarak nitelediği bir yola soktu.Bu vizyonun başlıca amaçları, ülkeyi petrol bağımlılığından kurtararak, geliri çeşitlendirmek. Bununla birlikte her yıl iş piyasasına akın eden üniversite mezunu ya da okuldan ayrılmış yüzbinlerce kişiye anlamlı işler sağlayacak canlı, modern, yerli sanayiler yaratmak. Vizyon 2030'un bir diğer hedefiyse yabancı yatırımcıları ülkeye çekmek. Bu kapsamda ülkede inşa edilecek veri merkezleri gibi yapılarsa, olası saldırılarda hedef olabilecek, "kırılgan" yerler. Suudi Arabistan, Yemen'deki Husi milislerinin güney sınırından fırlattığı insansız hava araçlarından veya İran'ın doğrudan fırlattığı balistik füzelerden kaynaklanan kalıcı ve uzun vadeli bir tehdit altında kalırsa, izlemek istediği bu yeni vizyonun işe yaraması zor. Eylül 2019'da Suudiler tatsız bir şok yaşadılar.İran ile ilişkilerin kötü olduğu bir dönemde, Suudiler sabah güne Irak'taki İran destekli bir milis gücünün, hayati öneme sahip iki petrol tesisi Abkayk ve Hureys'e insansız hava araçlarıyla düzenlediği saldırıyla başladı. O dönemde saldırının Yemen'deki Husi milisleri tarafından gerçekleştirildiği öne sürülmüştü ancak hemen ardından gittiğim olay yerinde üst yapıların tamamının kuzeye baktığını açıkça görebildim. Bu saldırı, Suudi Arabistan'ın petrol ihracatının yarısını birkaç günlüğüne durdurdu. Aynı zamanda Riyad açısından kritik ulusal altyapısının saldırılara karşı ne kadar savunmasız olduğu konusunda bir uyarı niteliğindeydi. 26 Temmuz tarihli uydu görüntüleri, Abkayk petrol tesisinin bir kez daha Irak'taki İran destekli milisler tarafından insansız hava araçlarıyla vurulduğunu gösterdi.Bir de Suudi ekonomisinin can damarı olan petrol var.İran, şubat ayında ABD ve İsrail'in saldırılarına karşılık olarak, dünyanın petrol ve sıvılaştırılmış doğal gazının %20'sinin geçtiği Hürmüz Boğazı'nı fiilen kapattı.Buna karşılık Suudiler, doğu-batı boru hattı aracılığıyla Kızıldeniz'in karşı kıyılarında bulunan Yanbu'daki ihracat terminaline günde yaklaşık beş milyon varil petrol pompalamaya başladılar. Oradan da güneye, Arap Denizi'ne ve oradan da Asya pazarlarına doğru yola çıkan tankerlere yüklendi. Şimdiye kadar, bir sorun görünmüyor. Ancak 13 Temmuz'da Suudiler Yemen'in başkentinin hemen dışındaki Sana havaalanını bombaladı. Saldırıyı, İran uçağının inişini engellemek istediklerini söyleyen Yemen'in Suudi destekli hükümeti üstlendi. Misilleme olarak Husi savaşçılar, Abha ve Cezan'daki bölgesel Suudi havaalanlarına saldırdı.Riyad için daha da endişe verici olan ise, Husi milislerinin Kızıldeniz'de Suudi gemilerine saldırmaya başlaması. Bunun da Kızıldeniz'in güney ucundaki dar Babülmendep Boğazı'ndan gemilerin geçişini son derece tehlikeli hale getirmesi.Bu durum da Suudi Arabistan'ın Asya'ya petrol ihracatını sekteye uğratıyor. Suudi Arabistan, Husi milislerini bombalayarak teslim olmaya zorlamak için yedi yıl harcamış ancak başarısız olmuştu. Yemen'de yaşanan savaş, çağımızın en kötü insani felaketlerinden biriydi ve etkileri hala hissediliyor. Suudi Arabistan 2022'de Husilerle kırılgan bir ateşkesi kabul etmiş ve o dönem [bunun karşılığında Husilere] ödemeler yapıldığına dair haberler yapılmıştı. Ancak bölgenin en zengin ülkesi olan Suudi Arabistan, bugün kuzeyindeki Irak'tan gelen saldırıların yanı sıra güney komşusunun insansız hava aracı ve füze saldırıları tehdidiyle yeniden karşı karşıya.Bunların hiçbiri Vizyon 2030 planlarında öngörülmemişti.Orijinali İngilizce olan bu makalenin çevirisinde yapay zekadan yararlandık. Yayınlanmadan önce çeviriyi bir BBC gazetecisi kontrol etti. .