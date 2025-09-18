Suudi Arabistan ve Pakistan\'dan Savunma Anlaşması

SUUDİ ARABİSTAN, -SUUDİ Arabistan ile Pakistan arasında ortak stratejik savunma anlaşması imzalandı.

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, Riyad'da bir araya gelerek 'Ortak Stratejik Savunma Anlaşması'nı imzaladı. Suudi Arabistan basınındaki haberlere göre, ülkeyi ziyaret eden Pakistan Başbakanı Şerif, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Selman ile başkent Riyad'da bir araya geldi.

Heyetlerin katıldığı resmi görüşmelerin ardından Selman ile Şerif, iki ülkenin güvenliğini artırma, bölgede ve dünyada güvenlik ile barışı sağlama çabaları çerçevesinde 'Ortak Stratejik Savunma Anlaşması' imzaladı. Anlaşmanın, iki ülke arasında savunma iş birliğini geliştirmeyi ve herhangi bir saldırıya karşı ortak caydırıcılığı artırmayı hedeflediği bildirildi.

Anlaşmaya göre, taraflardan birine yönelik herhangi bir saldırının, her iki ülkeye yapılmış bir saldırı olarak kabul edileceği aktarıldı.

Pakistan Başbakanı Şerif, görüşmenin ardından sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Sevgili kardeşim, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın Riyad'a yaptığım resmi ziyarette bana gösterdiği içten karşılamadan derinden etkilendim. Uçağıma Suudi Arabistan Kraliyet Hava Kuvvetleri jetleri tarafından sağlanan eşi benzeri görülmemiş refakatten, Suudi Silahlı Kuvvetleri'nin şık giyimli muhafızlarına kadar, bu karşılama resepsiyonu Pakistan ile Suudi Arabistan arasındaki kalıcı sevgi ve karşılıklı saygıya dair çok şey anlatıyor. Bugün Veliaht Prens ile yaptığım samimi görüşmelerde, bölgesel zorlukları gözden geçirerek ve ikili iş birliğini geliştirerek çeşitli konuları ele aldım. Sayın Prens Muhammed bin Selman'ın Müslüman dünyasına sağladığı vizyon ve liderliğe büyük hayranlık duyuyorum. İkili ilişkilerde, Sayın Prens Muhammed bin Selman'ın sürekli desteğine ve iki ülke arasındaki Suudi yatırımlarını, ticaret ve iş bağlarını genişletme konusundaki yoğun ilgisine büyük değer veriyorum. Pakistan - Suudi Arabistan ilişkilerinin gelişmesi için en içten duam" ifadelerini kullandı.