Süveyş Körfezi\'nde Düzenlenen Sondaj Gemisi Alabora Oldu

SÜVEYŞ Körfezi'nde sondaj gemisinin alabora olması sonucu 3 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Mısır Petrol Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, 'Adam Marine 12' isimli sondaj gemisinin, Cebel Zeyt bölgesinde alabora olduğuna ilişkin bilgi alındığı kaydedildi. Bölgedeki ilgili makamlar ve bağlı şirketlerle koordinasyon halinde gelişmelerin takip edildiği ve gerekli tedbirlerin alındığı belirtildi. Mısır basınında ise geminin Kızıldeniz ilinin kuzeyinde alabora olduğu; 3 kişinin hayatını kaybettiği, 6 kişinin kurtarıldığı ve kayıp 21 kişiyi arama çalışmalarının devam ettiği aktarıldı.