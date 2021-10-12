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Sydney Üniversitesi Astronomi Enstitüsü uzaydan gelen gizemli sinyallerin kaynağı araştırıyor - Son Dakika

Sydney Üniversitesi Astronomi Enstitüsü uzaydan gelen gizemli sinyallerin kaynağı araştırıyor

12.10.2021 17:02

Sydney Üniversitesi Astronomi Enstitüsü tarafından tespit edilen gizemli sinyaller, uzmanları harekete geçirdi. Samanyolu'ndaki 'astronomik bir kaynaktan' geldiğini düşünülen sinyallerin gizemini çözmek için yoğun çalışmalara başlandı.

Bilim insanları, Sydney Üniversitesi Astronomi Enstitüsü tarafından Samanyolu'ndan geldiği belirlenen gizemli sinyallerin kime ait olduğunu çözmek için hummalı bir çalışma başlattı. Uzmanların, 'astronomik bir kaynaktan' geldiğini düşündüğü sinyallerin, uzaylılara ait olduğunu söyleyenler de var ancak henüz net bir bilgi yok.

ANİDEN SÖNÜP, YİNE AÇILIYOR

Uzmanlar, sinyalin haftalarca düzensiz aralıklarla yanıp söndüğünü, aniden kapandığını, sonra yeniden açıldığını belirtirken, daha önce tanımlanan herhangi bir uzay nesnesinden farklı olduğunu açıkladı.

2 YILDA 17'DEN FAZLA KEZ SİNYAL GELDİ

Tanımlanamayan radyo sinyallerinin 2 yılda 17'den fazla kez belirdiği ifade edildi. Sydney Üniversitesi Astronomi Enstitüsü'nden Profesör Tara Murphy, "2020 ve 2021 boyunca Değişkenler ve Yavaş Geçişler (VAST) olarak bilinen bir projeyle olağandışı yeni nesneler bulmak için ASKAP ile gökyüzünü araştırıyoruz" dedi.

"GÖRÜNMEZ OLARAK BAŞLADI, SONRA PARLADI"

Murphy, "Galaksinin merkezine doğru baktığımızda, adını koordinatlarından alan ASKAP J173608.2-321635'i bulduk. Bu nesne benzersizdi, görünmez olarak başladı, parladı, soldu ve sonra yeniden ortaya çıktı. Bu davranış olağanüstü çünkü daha önce böyle bir şeyle karşılaşmadık" diye konuştu.

UZMANLAR, UZAYLI İHTİMALİNİ GÜÇSÜZ BULUYOR

Ancak Murphy, İngiliz Daily Mail gazetesine yaptığı açıklamada, sinyallerin uzaylı bir yaşam formundan gelemeyeceğini düşündüklerini söyledi. Murphy, "Astronomik bir kaynaktan geldiklerini bildiğimiz birçok özelliği var" dedi.

Sydney Üniversitesi Astronomi Enstitüsü uzaydan gelen gizemli sinyallerin kaynağı araştırıyor

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Son Dakika Dünya Sydney Üniversitesi Astronomi Enstitüsü uzaydan gelen gizemli sinyallerin kaynağı araştırıyor - Son Dakika Dünya


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SON DAKİKA: Sydney Üniversitesi Astronomi Enstitüsü uzaydan gelen gizemli sinyallerin kaynağı araştırıyor - Son Dakika
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