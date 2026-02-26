TAGİF ile Bölgesel İş Birliği Mesajı - Son Dakika
TAGİF ile Bölgesel İş Birliği Mesajı

TAGİF ile Bölgesel İş Birliği Mesajı
26.02.2026 14:19
Ticaret Bakanı Bolat, Gürcistan'da TAGİF'te bölgesel iş birliğini güçlendireceklerini vurguladı.

TİCARET Bakanı Ömer Bolat, Gürcistan'da düzenlenen 7'nci Türkiye-Azerbaycan-Gürcistan İş Forumu'na (TAGİF) katıldı. Bolat, bölgesel iş birliği mesajı vererek, "Bölgemizin ekonomik refahına yön veren bu üçlü mekanizma sayesinde; ticaret hacmimizi artıracak, karşılıklı yatırımları çoğaltacak ve stratejik ortaklığımızı daha ileri bir seviyeye taşıyacağız" dedi.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Kardeşlik bağlarımızı, güçlü ticari ilişkilerimizle taçlandırmaya devam ediyoruz. Bugün, VII. Türkiye-Azerbaycan-Gürcistan İş Forumu vesilesiyle, Gürcistan'da iş dünyamızın kıymetli temsilcileriyle bir aradayız. Güney Kafkasya'nın kalbinde; enerji, ulaştırma ve lojistik hatlarının kesişim noktasında yer alan üç ülke olarak bölgesel iş birliğimizi daha da güçlendiriyoruz" ifadelerini kullandı.

'TİCARET HACMİMİZİ ÇOK DAHA YUKARILARA ÇIKARMA KARARLILIĞINDAYIZ'

Bölgesel iş birliğinin ve üçlü mekanizmanın önemine dikkat çeken Bolat, "Bölgemizin ekonomik refahına yön veren bu üçlü mekanizma sayesinde; ticaret hacmimizi artıracak, karşılıklı yatırımları çoğaltacak ve stratejik ortaklığımızı daha ileri bir seviyeye taşıyacağız" değerlendirmesinde bulundu.

Bolat, ülkeler arası güncel ticaret hedeflerine ilişkin verileri de paylaşarak, "2025 yılı itibarıyla Azerbaycan ile 7 milyar doları, Gürcistan ile 3 milyar doları aşan ticaret hacmimizi; dengeli, sürdürülebilir ve karşılıklı kazanç temelinde çok daha yukarılara çıkarma kararlılığındayız" dedi.

TAGİF'in Güney Kafkasya'daki rolüne de değinen Bakan Bolat, açıklamasını şu sözlerle noktaladı:

"Türkiye, Gürcistan ve Azerbaycan'dan yaklaşık 500 iş insanının katılımıyla gerçekleştirilen TAGİF; Güney Kafkasya'nın en önemli ticaret ve yatırım platformlarından biri olarak, yeni ortaklıkların, güçlü iş birliklerinin ve kalıcı projelerin önünü açmaktadır. Orta Koridor'dan enerji projelerine, demir yolu bağlantılarından dijital ticaret altyapısına kadar geniş bir yelpazede ortak vizyonumuzu pekiştiriyoruz. Ülkelerimiz ve iş dünyamız için hayırlara vesile olmasını diliyorum."

Kaynak: DHA

