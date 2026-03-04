Tahran'da binlerce kişi sokaklara indi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Tahran'da binlerce kişi sokaklara indi

Haberin Videosunu İzleyin
Tahran\'da binlerce kişi sokaklara indi
04.03.2026 22:24  Güncelleme: 22:26
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Tahran\'da binlerce kişi sokaklara indi
Haber Videosu

İran'ın başkenti Tahran'ın önemli noktalarında bir araya gelen halk, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarını protesto etti. Alanda binlerce kişinin toplandığı görüldü.

ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırıları devam ederken, başkent Tahran başta olmak üzere İran'ın birçok noktasında protesto gösterileri katlanarak devam ediyor.

TAHRAN'DA PROTESTO GÖSTERİLERİ BÜYÜYOR

İranlılar, İslami Tebliğ Koordinasyon Konseyinin çağrısı üzerine kentin önemli noktalarında bir araya geldi. Meydanlarda toplanan kalabalıklar, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarına tepki gösterdi.

ABD ve İsrail aleyhine sloganların atıldığı gösterilerde, İran yönetimine destek mesajları verildi.

ABD-İSRAİL'İN İRAN'A SALDIRILARI

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Hüseyin Kermanpur, ABD-İsrail saldırılarında 867 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

Uluslararası, İsrail, Tahran, Güncel, Dünya, İran, Son Dakika

Son Dakika Dünya Tahran'da binlerce kişi sokaklara indi - Son Dakika

Sinan Ateş cinayeti davasından dosyası ayrılan sanıklar hakim karşısına çıktı Sinan Ateş cinayeti davasından dosyası ayrılan sanıklar hakim karşısına çıktı
İran’dan Türkiye’ye füze atılmasının ardından Pezeşkiyan’dan dikkat çeken açıklama İran'dan Türkiye'ye füze atılmasının ardından Pezeşkiyan'dan dikkat çeken açıklama
Düşürülen füzeyle ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan ilk açıklama Düşürülen füzeyle ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ilk açıklama
Ankara-Çorum arası yolculuk süresi 1 saat 20 dakikaya inecek Ankara-Çorum arası yolculuk süresi 1 saat 20 dakikaya inecek
Harry Maguire’a hapis cezası Harry Maguire'a hapis cezası
Savaşın yeni matematiği: İran ucuza vuruyor, ABD pahalı savunuyor Savaşın yeni matematiği: İran ucuza vuruyor, ABD pahalı savunuyor

21:17
Erbil ve Bağdat’ta patlama sesleri duyuluyor ABD’den vatandaşlarına ’’Ülkeyi terk edin’’ uyarısı geldi
Erbil ve Bağdat'ta patlama sesleri duyuluyor! ABD'den vatandaşlarına ''Ülkeyi terk edin'' uyarısı geldi
21:00
Devlet dairesinde skandal: Vatandaş o anları kayda alıp paylaştı
Devlet dairesinde skandal: Vatandaş o anları kayda alıp paylaştı
20:40
Gaziantep FK-Fenerbahçe mücadelesi ışıklandırmadaki arıza nedeniyle 1 saat gecikmeli başladı
Gaziantep FK-Fenerbahçe mücadelesi ışıklandırmadaki arıza nedeniyle 1 saat gecikmeli başladı
20:30
Savaşın yeni matematiği: İran ucuza vuruyor, ABD pahalı savunuyor
Savaşın yeni matematiği: İran ucuza vuruyor, ABD pahalı savunuyor
19:59
Düşürülen füzeyle ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan ilk açıklama
Düşürülen füzeyle ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ilk açıklama
19:21
İran’dan Türkiye’ye füze atılmasının ardından Pezeşkiyan’dan dikkat çeken açıklama
İran'dan Türkiye'ye füze atılmasının ardından Pezeşkiyan'dan dikkat çeken açıklama
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.03.2026 22:43:54. #.0.5#
SON DAKİKA: Tahran'da binlerce kişi sokaklara indi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.