İsrail'in 13 Haziran'da başlattığı ve "Yükselen Aslan" ismini verdiği, İran'ın "Gerçek Vaat" adıyla giriştiği misilleme saldırılarıyla başlayan savaş 8. gününe girdi.
İsrail'in saldırılarında İran Genelkurmay Başkanı Bakıri ve Devrim Muhafızları Ordusu Komutanı Selami gibi üst düzey askeri yetkililerin de aralarında olduğu en az 227 kişi öldü. İran ise insansız hava araçlarının (İHA) yanı sıra yüzlerce balistik ve hipersonik füze fırlattığı misillemesinde ise Tel Aviv, Kudüs ve Hayfa'yı hedef aldı. İsrail'in hava savunma sistemlerini aşan İran füzeleri nedeniyle en az 25 kişi hayatını kaybetti. Yaralı sayısının ise 500'ü aştığı açıklandı.
İsrail'in askeri operasyonları ve İran'ın karşılıklarıyla derinleşen çatışmaların 8. gününde, Tahran sokaklarında protestolar giderek büyüyor. Binlerce İranlı, başkentte bir araya gelerek İsrail ve ABD'ye yönelik tepkilerini dile getirdi.
Protestocular, cadde ve meydanlara serilen ABD ile İsrail bayraklarını ayaklarıyla çiğnedi. Bu sembolik eylem, İran halkının rejime destek mesajı olarak değerlendirilirken, ABD'nin İsrail'e verdiği desteğe duyulan tepki de gözler önüne serildi.
Son Dakika › Dünya › Tahran'da halk, ABD ve İsrail bayraklarını ayaklarıyla çiğnedi - Son Dakika
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