Tahran Havalimanı\'nda Seferler Yeniden Başladı

TAHRAN Uluslararası İmam Humeyni Havalimanı'nda seferlerin yeniden başladığı bildirildi.

İran basını, Tahran Uluslararası İmam Humeyni Havalimanı İşletme Müdür Yardımcısı Cevad Artimani'nin açıklamasını yayımladı. Artimani, İran hava sahasının yeniden açılması ve uçuş kısıtlamalarının kaldırılmasıyla Suudi Arabistan'dan İranlı hacıları taşıyan ilk uçakların havalimanına iniş yaptığını kaydetti. Yabancı hava yolu şirketlerinin de yeniden uçuşlara başladığını söyleyen Artimani, ilerleyen haftalarda uçuşlarda artış olacağını belirtti.