Taliban, Afganistan'da kadın kuaförleri ve güzellik salonlarını yasakladı

Taliban, Afganistan genelinde kadın kuaförleri ve güzellik salonlarını yasakladı. Taliban geçici hükümetinin İyiliğe Davet ve Kötülükten Sakındırma Bakanlığı Sözcüsü Muhammed Sıddık Akif Muhacir yaptığı açıklamada, yasakla ilgili sosyal medyada yer alan iddiaların doğru olduğunu söyledi. Muhacir, kararla ilgili detaylı bilgi vermedi.

1 AY SÜRE TANINDI

Sosyal medyada dolaşan bir kararnamede, Taliban lideri Molla Hibetullah Ahundzade'nin başkent Kabil ve diğer vilayetlerdeki kadın kuaförleri ve güzellik salonlarını yasakladığı iddia edilmişti. Buna göre, kadın kuaförleri ve güzellik salonlarına faaliyetlerini sonlandırmaları için 1 ay süre tanınıyor.

KADINLARLA İLGİLİ YASAKLARI TEPKİ ÇEKMİŞTİ

Taliban daha önce de kadınların kamuya açık park, eğlence mekanları ve spor salonlarına girmesini, sivil toplum kuruluşlarında çalışmasını, dizi ve sinema filmlerinde rol almasını yasaklamıştı. Taliban ayrıca kızların ilkokul üstü kurumlarda eğitim görmesine de yasak getirmişti.