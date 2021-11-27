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Tarihte ördek gagalı dinozorlar varmış! ABD'de bir kazıda fosili bulundu, yeri sır gibi saklanıyor! - Son Dakika

Tarihte ördek gagalı dinozorlar varmış! ABD'de bir kazıda fosili bulundu, yeri sır gibi saklanıyor!

27.11.2021 14:10
Tarihte ördek gagalı dinozorlar varmış! ABD'de bir kazıda fosili bulundu, yeri sır gibi saklanıyor!

ABD'de gerçekleştirilen bir kazıda, tarihin seyrini değiştirecek bir keşfe imza atıldı. Tarihteki ilk kez karşılaşılan "ördek gagalı dinozor" türünün fosili hemen koruma altında alındı. Yeni türün şu ana kadar net fotoğrafı çekilemedi.

Bilim dünyası, insanları şaşkınlık içerisinde bırakan çalışmalara imza atmaya devam ediyor. ABD'de gerçekleştirilen bir kazıdan elde edilen dinozor fosili ise herkesi heyecanlandırdı.

FOSİLİ GÜNÜMÜZE KADAR GELMİŞ

Missouri eyaletinde ördek gagalı bir dinozorun gün yüzüne çıkarıldığı bildirildi. Söz konusu keşif "dünya çapında" diye nitelendirildi. Haberlere göre Missouri'de St. Louis kentinin yaklaşık 72 kilometre güneyinde yer alan Sainte Genevieve Müzesi Öğretim Merkezi ve Chicago'daki Field Müzesi'nden araştırmacılar ender karşılaşılan bir dinozora ait fosiller buldu.

"DÜNYA ÇAPINDA BİR KEŞİF"

Guy Darrough, KTVI News'e St. Louis yakınlarında genç bir dinozor ortaya çıkardıktan sonra her iki kuruluşu da dinozorlardan haberdar ettiğini söyledi. Fosil araştırmacısı "burada keşfettiklerinden daha etkileyici bir şey hayal edemediğini" ve bunun "dünya çapında bir keşif" olduğunu söyledi.

ÖRDEK GAGASI ŞEKLİNDE AĞZI VAR

Field Müzesi ve Sainte Genevieve'den araştırmacılar daha sonra kamuoyuna açıklanmayan bir konumda ördek gagalı olarak bilinen bir dinozor cinsi olan Parrosaurus missouriensis'in yetişkin ve genç bireylerine ait fosiller buldu. Ördek gagalılar yaklaşık 7,5 ila 10 metre uzunluğa ulaşabilen ve türe adını veren ördek gagası şeklinde bir ağza ve burna sahip otoburlardı.

DİNAZOR KEŞFİ DOĞRULANDI

Keşfin doğrulandığını dile getiren Darrough, "Nihayetinde Field Müzesi'ndeki dinozorların küratörü Pete Makovicky'yle konuştum. Buraya geldi ve bakıp 'Evet, dinozorlar bulmuşsunuz' dedi.

Tarihte ördek gagalı dinozorlar varmış! ABD'de bir kazıda fosili bulundu, yeri sır gibi saklanıyor!

Tam Gemi Şok Denemeleri, Missouri, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Tarihte ördek gagalı dinozorlar varmış! ABD'de bir kazıda fosili bulundu, yeri sır gibi saklanıyor! - Son Dakika Dünya


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