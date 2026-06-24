Tasma rezaletinde çarpıcı detay! Görüntüler için genç kadına para ödemiş

Amsterdam'da çekilen ve kısa sürede geniş yankı uyandıran görüntülerde, genç bir kadının tasmasına bağladığı yetişkin bir adamı sokakta gezdirdiği anlar yer almıştı. Nehir kenarındaki yürüyüş yolunda kaydedilen görüntüler, dünya genelinde büyük ilgi görmüş ve çok sayıda tartışmayı beraberinde getirmişti.

PARA KARŞILIĞI GERÇEKLEŞTİĞİ İDDİASI

Olayla ilgili sosyal medyada yeni iddialar ortaya atıldı. Bazı kullanıcılar, tasmalı şekilde yürüyen adamın bu görüntülerin ortaya çıkması için kadına ödeme yaptığını öne sürdü. İddiaya göre söz konusu olay, spontane bir durum değil, tarafların karşılıklı anlaşmasıyla gerçekleştirildi.

TARTIŞMALAR YENİDEN ALEVLENDİ

Yeni iddianın gündeme gelmesiyle birlikte görüntüler yeniden tartışma konusu oldu. Bazı kullanıcılar bunun bir performans ya da özel yaşam tercihi olduğunu savunurken, bazıları ise kamusal alanda bu tür görüntülerin sergilenmesini eleştirdi.

Öte yandan, adamın kadına para ödediği yönündeki iddialarla ilgili resmi bir açıklama yapılmadı. İddianın doğruluğu ise henüz bağımsız kaynaklar tarafından doğrulanmadı.