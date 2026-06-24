Tasma rezaletinde çarpıcı detay! Görüntüler için genç kadına para ödemiş - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Tasma rezaletinde çarpıcı detay! Görüntüler için genç kadına para ödemiş

24.06.2026 09:55
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Amsterdam'da bir kadının tasmalı şekilde gezdirdiği adamın görüntüleriyle ilgili yeni bir iddia ortaya atıldı. Sosyal medyada paylaşılan bilgilere göre adamın, söz konusu görüntülerin çekilmesi için kadına para ödediği öne sürüldü.

Amsterdam'da çekilen ve kısa sürede geniş yankı uyandıran görüntülerde, genç bir kadının tasmasına bağladığı yetişkin bir adamı sokakta gezdirdiği anlar yer almıştı. Nehir kenarındaki yürüyüş yolunda kaydedilen görüntüler, dünya genelinde büyük ilgi görmüş ve çok sayıda tartışmayı beraberinde getirmişti.

PARA KARŞILIĞI GERÇEKLEŞTİĞİ İDDİASI

Olayla ilgili sosyal medyada yeni iddialar ortaya atıldı. Bazı kullanıcılar, tasmalı şekilde yürüyen adamın bu görüntülerin ortaya çıkması için kadına ödeme yaptığını öne sürdü. İddiaya göre söz konusu olay, spontane bir durum değil, tarafların karşılıklı anlaşmasıyla gerçekleştirildi.

TARTIŞMALAR YENİDEN ALEVLENDİ

Yeni iddianın gündeme gelmesiyle birlikte görüntüler yeniden tartışma konusu oldu. Bazı kullanıcılar bunun bir performans ya da özel yaşam tercihi olduğunu savunurken, bazıları ise kamusal alanda bu tür görüntülerin sergilenmesini eleştirdi.

Öte yandan, adamın kadına para ödediği yönündeki iddialarla ilgili resmi bir açıklama yapılmadı. İddianın doğruluğu ise henüz bağımsız kaynaklar tarafından doğrulanmadı.

Amsterdam, Hollanda, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Tasma rezaletinde çarpıcı detay! Görüntüler için genç kadına para ödemiş - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kadir İnanır’ın da ablasıydı Soner Arıca’nın annesi hayatını kaybetti Kadir İnanır'ın da ablasıydı! Soner Arıca'nın annesi hayatını kaybetti
Van’da askeri araca çarpma: 1 şehit, 5 yaralı Van'da askeri araca çarpma: 1 şehit, 5 yaralı
Fenerbahçe’de Ederson kararı Dünya Kupası sonrası Aziz Yıldırım bizzat görüşecek Fenerbahçe'de Ederson kararı Dünya Kupası sonrası! Aziz Yıldırım bizzat görüşecek
Hikayesi Oscar ödüllü filme ilham olan Mehmet Ali Enhas hayatını kaybetti Hikayesi Oscar ödüllü filme ilham olan Mehmet Ali Enhas hayatını kaybetti
Türkiye-Paraguay maçının hakemi şaşırttı Asıl mesleğini duyanlar inanamadı Türkiye-Paraguay maçının hakemi şaşırttı! Asıl mesleğini duyanlar inanamadı
Yıldız futbolcunun dolabından çıkana bakın Yıldız futbolcunun dolabından çıkana bakın
Tartışma yaratan kamp Yastık yumruklamak için servet ödüyorlar Tartışma yaratan kamp! Yastık yumruklamak için servet ödüyorlar
Fransa-Irak maçına damga vuran görüntü Fransa-Irak maçına damga vuran görüntü
“NATO Zirvesi“ operasyonlarında Ankara Üniversitesi hocası da gözaltına alındı "NATO Zirvesi" operasyonlarında Ankara Üniversitesi hocası da gözaltına alındı

10:14
Son dans Messi ve Ronaldo karşı karşıya gelebilir
Son dans! Messi ve Ronaldo karşı karşıya gelebilir
09:30
Yargıtay’dan milyonlara müjde Emeklilikte dayatma bitti, yüksek maaş yolu açıldı
Yargıtay'dan milyonlara müjde! Emeklilikte dayatma bitti, yüksek maaş yolu açıldı
08:45
Rock müziğin asi kızı Özlem Tekin yıllar sonra kameraya yakalandı
Rock müziğin asi kızı Özlem Tekin yıllar sonra kameraya yakalandı
08:36
Trump’tan Senato’nun İran kararına sert tepki: Düşmana yardım ettiler
Trump'tan Senato'nun İran kararına sert tepki: Düşmana yardım ettiler
08:14
İlaç stoklayıp yurtdışına satan eczacılara operasyon 19 kişi gözaltına alındı
İlaç stoklayıp yurtdışına satan eczacılara operasyon! 19 kişi gözaltına alındı
08:09
Galatasaray’ın yıldızı Dünya Kupası’nda son 32 biletini aldı
Galatasaray'ın yıldızı Dünya Kupası'nda son 32 biletini aldı
07:35
Altın fiyatlarında deprem Uzmanlar korkutan senaryo için fiyat verdi
Altın fiyatlarında deprem! Uzmanlar korkutan senaryo için fiyat verdi
07:23
Resmi Gazete’de yayımlandı Kuyumcular artık bunu yapmak zorunda
Resmi Gazete'de yayımlandı! Kuyumcular artık bunu yapmak zorunda
04:57
İşte Dünya Kupası bu Tek golle 3 puanı aldılar, rakiplerini elediler
İşte Dünya Kupası bu! Tek golle 3 puanı aldılar, rakiplerini elediler
03:54
ABD, Tel Aviv’deki yakıt ikmal uçaklarını çekmeye başladı
ABD, Tel Aviv'deki yakıt ikmal uçaklarını çekmeye başladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.06.2026 10:29:10. #7.13#
SON DAKİKA: Tasma rezaletinde çarpıcı detay! Görüntüler için genç kadına para ödemiş - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.