Türk turisti fuhuş için gittiği ülkede fena dolandırdılar

Uluslararası kamuoyunda tatil cenneti olarak bilinen ve son dönemlerde fuhuş yapmak isteyenlerin uğrak yerine haline gelen Tayland'da bir Türk hafta sonu dolandırıcıların kurbanı oldu.

KADIN, OTEL ODASINA ÇAĞIRDI

Tayland medyasında yer alan haberlerde; soyadı Ruhan olan bir Türk turistin yaşadığı bütün talihsizlikler ortaya saçıldı. Ruhan, bir çöpçatan sitesinden Tayland'da yaşayan bir kadınla tanıştı. Kadın, Ruhan'ı Phuket'ten Pattaya'ya çağırdı. Birlikte yürüyüş yapıp bazı mekanlarda eğlendikten sonra kadın adamı otel odasına çağırdı.

DUŞA GİRMESİNİ İSTEDİ

Çift arasındaki yakınlaşmanın giderek arttığı bir anda ise ismi açıklanmayan kadın, adamın duşa girmesini istedi. Bu isteği kabul eden ve duş alan adam odaya geri döndüğünde ise hayatının şokunu yaşadı.

HER ŞEYİNİ ALIP KAÇTI

Kadın, adamın paralarını ve değerli eşyalarını çalıp ortadan kaçmıştı. Yaklaşık 2100 dolarını ve iPhone 14 Pro model cep telefonunu çaldıran adam soluğu polis karakolunda aldı. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken Pattaya polisi güvenlik kameralarından kadının kimliğini bulmak için harekete geçeceklerini duyurdu. Olayla ilgili soruşturma devam ederken Tayland medyası, Ruhan ve kadının fotoğraflarını paylaştı.