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Türk turisti fuhuş için gittiği ülkede fena dolandırdılar - Son Dakika

Türk turisti fuhuş için gittiği ülkede fena dolandırdılar

Türk turistlerin son yıllarda uğrak mekanlarından biri olan Tayland, yine ilginç bir haberle gündemde. Ruhan Topal ismindeki 50 yaşındaki bir Türk turist, çöpçatan uygulaması üzerinden tanıştığı kadınla ilişki yaşamak için otel odasına gidince hayatının pişmanlığını yaşadı. Türk turisti ilişki öncesi duş almaya gönderen kadın telefonu ve paraları alarak kayıplara karıştı.

Türk turisti fuhuş için gittiği ülkede fena dolandırdılar
22.11.2023 - 10:35,  Güncelleme: 10:42
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Uluslararası kamuoyunda tatil cenneti olarak bilinen ve son dönemlerde fuhuş yapmak isteyenlerin uğrak yerine haline gelen Tayland'da bir Türk hafta sonu dolandırıcıların kurbanı oldu.

KADIN, OTEL ODASINA ÇAĞIRDI

Tayland medyasında yer alan haberlerde; soyadı Ruhan olan bir Türk turistin yaşadığı bütün talihsizlikler ortaya saçıldı. Ruhan, bir çöpçatan sitesinden Tayland'da yaşayan bir kadınla tanıştı. Kadın, Ruhan'ı Phuket'ten Pattaya'ya çağırdı. Birlikte yürüyüş yapıp bazı mekanlarda eğlendikten sonra kadın adamı otel odasına çağırdı.

Tayland'a fuhuş için giden Türk turisti fena dolandırdılar

DUŞA GİRMESİNİ İSTEDİ

Çift arasındaki yakınlaşmanın giderek arttığı bir anda ise ismi açıklanmayan kadın, adamın duşa girmesini istedi. Bu isteği kabul eden ve duş alan adam odaya geri döndüğünde ise hayatının şokunu yaşadı.

Tayland'a fuhuş için giden Türk turisti fena dolandırdılar

HER ŞEYİNİ ALIP KAÇTI

Kadın, adamın paralarını ve değerli eşyalarını çalıp ortadan kaçmıştı. Yaklaşık 2100 dolarını ve iPhone 14 Pro model cep telefonunu çaldıran adam soluğu polis karakolunda aldı. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken Pattaya polisi güvenlik kameralarından kadının kimliğini bulmak için harekete geçeceklerini duyurdu. Olayla ilgili soruşturma devam ederken Tayland medyası, Ruhan ve kadının fotoğraflarını paylaştı.

Tayland, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Dünya Türk turisti fuhuş için gittiği ülkede fena dolandırdılar - Son Dakika


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SON DAKİKA: Türk turisti fuhuş için gittiği ülkede fena dolandırdılar - Son Dakika
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