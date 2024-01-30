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TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, ASELSAN BAE Ofisi'nin açılışını gerçekleştirdi - Son Dakika
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TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, ASELSAN BAE Ofisi'nin açılışını gerçekleştirdi

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Abu Dabi'de ASELSAN BAE Ofisi'nin açılışını gerçekleştirdi. Kurtulmuş, açılışın iki ülke arasındaki dostluğu pekiştireceğine ve savunma sanayiinin büyüme ve başarı yolculuğunda yeni kapılar açacağına inandığını belirtti.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, ASELSAN BAE Ofisi\'nin açılışını gerçekleştirdi
30.01.2024 - 12:39,  Güncelleme: 12:42
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Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) başkenti Abu Dabi'de ASELSAN BAE Ofisi'nin açılışını gerçekleştirdi.

Kurtulmuş açılış ile ilgili, "Birleşik Arap Emirlikleri'nde açılışını gerçekleştirdiğimiz ASELSAN UAE Ofisi'nin, hem iki ülke arasında dostluğu pekiştirmesine hem de savunma sanayiimizin teknoloji transferi ile büyüme ve başarı yolculuğunda yeni kapılar açacağına inanıyorum. Milli savunma sanayiimizin teknolojik yenilikleri ve üstün kaliteyi bir araya getirerek Türkiye Yüzyılı vizyonuyla yoluna emin adımlarla devam etmesiyle iftihar ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA
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