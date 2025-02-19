TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş Japonya\'daki Türklerle Bir Araya Geldi

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TÜRKİYE Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, resmi ziyaret dolayısıyla bulunduğu Japonya'da Türk vatandaşlarıyla bir araya geldi.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, Japonya'nın Nagoya şehrinde yaşayan Türk vatandaşlarıyla bir araya geldi. TBMM Başkanı Kurtulmuş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Japonya'daki temaslarımız kapsamında, Türk vatandaşlarımızla Nagoya'da bir araya geldik. Vatandaşlarımızın Japonya'daki varlığının, iki ülke arasındaki dostluk ve iş birliğini daha da güçlendireceğine; kültürel etkileşimi artırarak ortak geleceğimize önemli katkılar sunacağına yürekten inanıyorum. Hemşehrilerimize özverili çalışmaları için teşekkür ediyor, başarılarının daim olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.