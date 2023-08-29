Tekerlekli sandalyeye mahkum olan kocasının erkek bacısı ile ilişkiye giren kadın kocasına çıkardıkları sesleri zorla dinlettirdi - Son Dakika

Tekerlekli sandalyeye mahkum olan kocasının erkek bacısı ile ilişkiye giren kadın kocasına çıkardıkları sesleri zorla dinlettirdi

Tekerlekli sandalyeye mahkum olan kocasının erkek bacısı ile ilişkiye giren kadın kocasına çıkardıkları sesleri zorla dinlettirdi
Son Güncelleme: 29.08.2023 16:56

Engelli kocasını erkek bakıcısı ile ev hapsedip ilişki yaşayan İngiliz kadın ve ilişki yaşadığı kocasının bakıcısı George 11 hapis cezasına çarptırıldı.İngiltere'de bir kişiyi kölelik veya hizmetkarlık altında tutmaktan suçlu bulundu. Cezayı veren Portsmouth Mahkemesi hakimi çiftin Tom'a sağılacak bir inek muamelesi yaptıklarını söyledi.

İngiltere'de tekerlekli sandalyeye mahkum bir adamı, karısı ve bakıcısı zorla eve odaya hapsedip ilişkiye girdi. Kadın kocasının bakıcısı ile diğer odada ilişkiye girerken çiftin çıkardığı sesleri duymak zorunda kaldı.

Tekerlekli sandalyeye mahkum olan kocasının erkek bacısı ile ilişkiye giren kadın kocasına çıkardıkları sesleri zorla dinlettirdi

Amerika'da Tom Somerset isimli adam, yatağında hareket edemediği ve tuvalete bile gidemediği bir dönemde karısı Sarah Somerse ve bakıcısı George Webb'in ilişki yaşamaya başladı. Bu süre, zarfında kadın ve kocasının bakıcısı, Tom'u tamamen ihmal edip sadece cip yedirdiler. Yetersiz beslenen Tom, kısa süre içinde 38 kiloya düştü ve yatakta hareketsiz bırakıldığı için vücudunda yaralar oluştu.

Tekerlekli sandalyeye mahkum olan kocasının erkek bacısı ile ilişkiye giren kadın kocasına çıkardıkları sesleri zorla dinlettirdi

Tom, eşi ve bakısı dışarı eğlenmeye gittiklerinde çoğunlukla kapı ve pencereleri kapatarak kendisini odaya hapsettiklerini söyledi.

Geçen ay tutuklanan Sarah ve George, kişi özgürlüğünden mahrum bırakma ve muhtaç kişiye zulüm etme suçlarından suçlu bulunup 11 yıl hapis cezası aldı.

Tekerlekli sandalyeye mahkum olan kocasının erkek bacısı ile ilişkiye giren kadın kocasına çıkardıkları sesleri zorla dinlettirdi

Çifte 11 yıl hapis cezası veren Yargıç William Ashworth, çiftin Tom'a sağılacak bir inek muamelesi yaptıklarını söyledi.

Tekerlekli sandalyeye mahkum olan kocasının erkek bacısı ile ilişkiye giren kadın kocasına çıkardıkları sesleri zorla dinlettirdi
Abdullah Teymur
Sondakika.com - Dünya

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Son Dakika Dünya Tekerlekli sandalyeye mahkum olan kocasının erkek bacısı ile ilişkiye giren kadın kocasına çıkardıkları sesleri zorla dinlettirdi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Tekerlekli sandalyeye mahkum olan kocasının erkek bacısı ile ilişkiye giren kadın kocasına çıkardıkları sesleri zorla dinlettirdi - Son Dakika
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