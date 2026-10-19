Futbol maçı öncesi tören faciaya döndü: Halatla inen ABD'li asker öldü - Son Dakika
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Futbol maçı öncesi tören faciaya döndü: Halatla inen ABD'li asker öldü

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Futbol maçı öncesi tören faciaya döndü: Halatla inen ABD\'li asker öldü
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Teksas'ın San Antonio kentindeki Alamodome stadyumunda düzenlenen törende tavandan halatla inen Teknik Çavuş Ian Patterson, sahanın orta noktasına düştü. 15 yıllık asker kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

ABD'nin Teksas eyaletinde bir üniversite futbol maçı öncesi düzenlenen törende stadyumun tavanından halatla inen ABD Hava Kuvvetleri mensubu bir asker, sahanın ortasına düşerek hayatını kaybetti. BBC'nin haberine göre olay, San Antonio kentindeki 52 metre yüksekliğindeki Alamodome stadyumunda cumartesi günü yaşandı.

Görüntülerde askerin ayakları üzerine, sahanın orta noktasına doğru düştüğü görülüyor. Kaza, Teksas Üniversitesi San Antonio (UTSA) ile Deniz Harp Okulu takımları arasındaki maç öncesi yapılan tören sırasında meydana geldi.

Ordunun açıklamasına göre hayatını kaybeden asker, San Antonio Ortak Üssü'nde Taktik Hava Kontrol Ekibi eğitmeni olarak görev yapan Teknik Çavuş Ian Patterson. Patterson kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

UTSA Roadrunners ile Navy Midshipmen arasındaki maç ise kazaya rağmen planlandığı gibi oynandı. Kolej atletizm birliği American Conference, maçın sürdürülmesi kararının askerin ölümü doğrulanmadan önce alındığını açıkladı ve Patterson'ın ailesine, arkadaşlarına ve 57. Kanat mensuplarına taziyelerini iletti.

ABD Hava Kuvvetleri'nden Tuğgeneral Scott Mills, Nellis Hava Üssü'nün yayımladığı açıklamada, "Bu trajedi 57. Kanat'ta derinden hissediliyor. Teknik Çavuş Patterson ve hizmeti kanadımız için çok büyük önem taşıyordu" dedi.

Georgia eyaletindeki Fort Stewart'tan olan Patterson, 15 yıldır ABD ordusunda görev yapıyordu. Birçok askeri nişana sahip olan Patterson, 2022'de Hava Kuvvetleri Karargâhı düzeyinde yılın Özel Harp Astsubay Eğitmeni seçilmişti.

UTSA Rektörü Taylor Eighmy de askerin ailesine, silah arkadaşlarına ve bu yürek burkan trajediden etkilenen herkese en derin taziyelerini sunduğunu söyledi.

Kaynak: BBC

Kaynak: BBC
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